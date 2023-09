Ojciec ruszył na ratunek 10-latkowi. W Górsku trwa akcja poszukiwawcza

Górsk to wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim. Tam w niedzielne popołudnie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Ojciec ruszył na ratunek 10-latkowi, który zaczął się topić. Dziecko wyszło o własnych siłach na brzeg, lecz mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody – podaje RMF FM.

Trwa akcja poszukiwawcza z udziałem policji, straży pożarnej i WOPR. Na miejscu jest 5 łodzi oraz zastępy PSP i OSP: JRG nr 1, Specjalistyczna Grupa Sonarowa Toruń z JRG nr 3, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Bydgoszczy, Ochotnicza Straż Pożarna w Łążynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku, OSP Pędzewo.

Gdy zauważysz, że ktoś tonie:

wezwij pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy 112

oceń sytuację i wybierz najbezpieczniejszą metodę akcji ratunkowej

rzuć tonącemu przedmiot umożliwiający utrzymanie się na wodzie, np. gumową piłkę, materac, koło, kij, w ostateczności nawet ubranie

jeśli potrafisz, idź lub płyń tonącemu na ratunek, zabierając ze sobą przedmiot ułatwiający utrzymywanie się na wodzie

podpłyń do tonącego od tyłu, by uniemożliwić mu chwyty, które mogłyby ograniczyć Twoje ruchy

na pierwszym miejscu stawiaj zawsze swoje bezpieczeństwo! Martwy ratownik nikogo już nie uratuje

jeśli nie potrafisz ratować tonącej osoby, zapamiętaj miejsce, w którym zniknęła pod powierzchnią wody, by wskazać je ratownikom.

Jeśli nie masz pewności co do swoich umiejętności i nie czujesz się bezpiecznie – nie wchodź do wody. Nie ratuj też tonącego bez asysty innych osób.

Z raportu RCB wynika, że najczęściej ofiarami utonięć byli mężczyźni w wieku powyżej 50 lat, odpoczywający nad jeziorem lub stawem. Aż do trzech na cztery wypadki dochodziło właśnie nad akwenami zamkniętymi. Najbezpieczniej było nad morzem, gdzie zanotowano jedynie 3,6% wypadków śmiertelnych w wyniku utonięcia.

Do największej liczby utonięć doszło w województwie pomorskim – około 15 proc.. Najmniej wypadków nad wodą zanotowano w województwach lubuskim, podlaskim i opolskim. Najtragiczniejszy był bardzo gorący, sierpniowy weekend. 19 i 20 sierpnia w wodzie zginęło aż 17 osób.

Planujemy kontynuację tematu. Wkrótce więcej informacji.

