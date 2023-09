Z Kanału Gliwickiego wyłowiono śnięte ryby. Alert dla sąsiednich województw

Znad Kanału Gliwickiego znów docierają niepokojące informacje. W wodzie, której zasolenie wielokrotnie przekracza normę, znaleziono kolejne śnięte ryby. Wiadomo, że złota alga jest w Porcie Koźle, tuż przy ujściu kanału do Odry, w zbiorniku Czernica i wielu innych miejscach. – Śnięcia nie są tak spektakularne, bo ryb już właściwie nie ma. Natomiast one padają cały czas – alarmował w rozmowie z „Wprost” dr hab. inż. Bogdan Wziątek.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekazało w niedzielę, że trwa monitoring sytuacji w Kanale Gliwickim. Prace mają związek ze stwierdzeniem śniętych ryb w wodach II sekcji drogi wodnej. Od wczesnych godzin porannych do niedzielnego przedpołudnia pracownicy obsługujący śluzy Kanału Gliwickiego podjęli z wody ok. 35 kg śniętych ryb w II sekcji drogi wodnej oraz ok. 1 kg w IV sekcji.

Kanał Gliwicki. Odłowiono kolejne śnięte ryby

„W pozostałych lokalizacjach Kanału Gliwickiego, w Kanale Kędzierzyńskim oraz w rzece Odrze na odcinku w zarządzie RZGW w Gliwicach nie występują śnięte ryby. Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach prowadzą wzmożone działania obserwacyjne, zarówno od strony wody w czasie rejsów kontrolnych, jak i od strony lądu” – przekazano w komunikacie.

Wojewoda opolski napisał, że w związku ze stwierdzeniem w wodach II sekcji Kanału Gliwickiego śniętych ryb zwołano w niedzielę kolejne posiedzenie WZZK z udziałem służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz RZGW Gliwice. „O zaistniałej sytuacji w ramach wzajemnego ostrzegania i współpracy poinformowano wojewodów Śląskiego i Dolnośląskiego oraz WCZK i WIOŚ w sąsiednich województwach. Wojewoda opolski zalecił prowadzenie stałych, codziennych i rozszerzonych o występowanie ichtiotoksyn badań próbek wody na II sekcji Kanału Gliwickiego” – przekazał Sławomir Kłosowski.

W celu przeciwdziałania potencjalnemu rozprzestrzenianiu się złotej algi ujście Kanału Kędzierzyńskiego do Kanału Gliwickiego zostanie przegrodzone zaporą z biostabilizatorem. Łączna ilość zebranych w ciągu ostatnich czterech dni ryb wynosi około 150 kg.

