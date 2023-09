Akcja ratownicza w kopalni Pniówek. JSW o odnalezieniu ciał zaginionych górników

Ratownicy odnaleźli ciała pięciu z siedmiu górników zaginionych podczas katastrofy w kopalni Pniówek, która miała miejsce w kwietniu 2022 r. – poinformowała w komunikacie Jastrzębska Spółka Węglowa. Zwłoki znajdowały w chodniku nadścianowym N-12 za wlotem do ściany N-6. Ze względu na trudne warunki akcji, transport ciał górników na powierzchnię potrwa około 24 godz.

Ratownicy podjęli również próbę wejścia do ściany N-6, w której znajduje się zwłoki pozostałych dwóch górników. Okazało się to jednak niemożliwe z uwagi na warunki w ścianie, które nie pozwalają na bezpieczne prowadzenie akcji ratowniczej. Brakuje tam przewietrzenia oraz panuje wysoka temperatura (ok. 40 stopni Celsjusza) przy blisko 100 proc. wilgotności. Po wytransportowaniu zwłok pięciu górników rejon ściany zostanie ponownie otamowany.

Odnaleziono ciała górników z katastrofy z kwietnia 2022 r. Do dwóch wciąż nie ma dostępu

JSW podkreśliła, że aby dotrzeć do miejsca przebywania ciał dwóch górników, wydrążona zostanie dodatkowa przecinka (jedna lub dwie) z pochylni N-9 do ściany N-6, co wraz z przygotowaniem do kolejnej akcji może zająć około miesiąca. Do tej pory w akcji wzięło udział 61 zastępów ratowniczych, w tym 16 zastępów z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Do katastrofy w kopalni Pniówek doszło 20 kwietnia 2022 r. kwadrans po północy. W ścianie N-6, 1 000 metrów pod ziemią, wybuchł metan. W strefie zagrożenia znajdowało się 42 pracowników, w czasie prowadzonej akcji udało się wycofać 39. Po godz. 3.00 miał miejsce drugi wybuch metanu, w którego rejonie zagrożenia pozostało siedmiu pracowników. 21 kwietnia miał miejsce kolejny wybuch metanu. W sumie, w wyniku wybuchów metanu, zginęło dziewięciu górników.

