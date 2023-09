Postrzelenie uczniów na boisku w Ciechanowie. Cztery osoby usłyszały zarzuty

Do zdarzenia doszło w czwartek, 7 września na boisku przynależącym do jednej ze szkół ponadpodstawowych w Ciechanowie. W trakcie lekcji wychowania fizycznego uczniowie usłyszeli strzały, a 16-latka i 16-latek zostali zranieni. Świadkowie ataku wskazywali, że huk przypominał wystrzał z broni pneumatycznej.

Nastolatkowie postrzeleni na boisku szkolnym

Wezwane na miejsce wypadku służby oceniły, że nastolatkowie nie wymagają pomocy medycznej. „Mieli zaczerwienienie i zadrapanie naskórka” – przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie aspirant Magda Zarembska. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców. Podczas prowadzonych działań rozmawiali ze świadkami i sprawdzali teren wokół szkoły.

„Po kilku godzinach mieliśmy wytypowanych sprawców i uczestników tego zdarzenia” – poinformowała oficer prasowa. W piątek funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego. W jego mieszkaniu ujawniono dwie wiatrówki, z których – zdaniem policji – oddane mogły zostać strzały, oraz dwa pojemniki ze śrutem.

Ciechanów. Policja zatrzymała podejrzanych

W kolejnych godzinach mundurowi wspierani przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 25 i 26 lat. Ostatni potencjalny sprawca ukrywał się przed służbami w piwnicy, gdzie został ujęty w sobotni poranek, 9 września.

„Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” – przekazała aspirant Zarembska.W komunikacie zaznaczono także, że w chwili ujęcia byli trzeźwi.

Podejrzanym grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Do tej pory żaden z mężczyzn nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Policjanci prowadzą dalsze działania pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.

