Nie żyje Adam Jóźwiak. Toruński dziennikarz miał 32 lata

Adam Jóźwiak urodził się w Kutnie, jednak ze względu na karierę zawodową od wielu lat związany był z województwem kujawsko-pomorskim. W mediach pracował od dziesięciu lat – na początku w Radiu Zet Gold, później w Meloradiu, Radiu ZET i Antyradiu.

Odszedł Adam Jóźwiak

Kolejne kilka lat przepracował w redakcji portalu „Dzień Dobry Toruń”, a przez ostatnie dwa miesiące był redaktorem nowopowstałego serwisu „kujawy-pomorze.info”. „Polecam śledzić, bo to będzie dobry portal i świetny zespół” – napisał pod koniec lipca w mediach społecznościowych.

Wśród jego dziennikarskich zainteresowań znajdowała się polityka, sport oraz wydarzenia kulturalne. „W wolnej chwili oglądam filmy Wojciecha Smarzowskiego, a także czytam książki Jakuba Żulczyka i Szczepana Twardocha. Śledzę też polski sport. Siatkarsko kibicuje Skrze Bełchatów, a piłkarsko – Legii Warszawa” – pisał o sobie w autorskiej notce.

Toruński dziennikarz zmarł nagle

Adam Jóźwiak odszedł w poniedziałek, 11 września w Toruniu. Z relacji jego współpracowników wynika, że śmierć mężczyzny była niespodziewana. „Oby najbliższe dni były jeszcze lepsze. Niedługo wrócę do Was z nowymi siłami, zdrowy i działamy” – przekazał w ubiegły czwartek kolegom z portalu „kujawy-pomorze.info”. „Rozmawialiśmy z nim jeszcze w weekend. Zapewniał, że już wkrótce wypoczęty wraca do pracy” – poinformował serwis „Dzień Dobry Toruń”.

Zmarłego publicznie żegnają jego współpracownicy i ludzie, których spotkał na zawodowej ścieżce. „Wystarczyło kilka minut, żebyśmy wiedzieli, że chcemy razem pracować. Adam błyskawicznie zdecydował, że zaryzykuje i będzie budował z nami nowy portal. Niestety, dane nam było popracować razem raptem dwa miesiące…” – napisał na Facebooku Mariusz Załuski.

facebook

„Adam był po prostu sympatycznym i dobrym człowiekiem. Będzie nam Ciebie brakować. Do zobaczenia na konferencji prasowej po drugiej stronie!” – pożegnali mężczyznę znajomi z redakcji „ototoruń.pl”. Termin i miejsce pogrzebu nie są jeszcze znane.

Czytaj też:

Nie żyje dziennikarz radiowej Trójki. Jacek Kisielewski miał 53 lataCzytaj też:

Nie żyje Rafał Paczkowski. Współpracował z Lady Pank, Urszulą i Ciechowskim