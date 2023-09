NIK nie zostawia suchej nitki na rządzie. Marian Banaś skierował wnioski do TK

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła we wtorek na konferencji prasowej wyniki z trzech kontroli dotyczących działań rządu w pandemii koronawirusa. Dotyczyły one: przygotowania i działania organów państwa, instytucji i służb w „sytuacji zagrożenia i wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych”, tworzenia i funkcjonowania szpitali tymczasowych, oraz wypłaty dodatków covidowych.

Miążdżący raport NIK

Kontrolerzy wskazali w raporcie na liczne nieprawidłowości i niegospodarność w działaniach rządu w czasie pandemii koronawirusa. Z kontroli wynika, że na „puste łóżka covidowe kosztem pacjentów oczekujących na inne świadczenia” wydano 7 mld zł, a na „niepotrzebne obiekty, których dziś już nie ma” wydano 612 mln zł. Z kolei dodatki covidowe przeznaczono blisko 9 mld zł.

Prezes NIK Marian Banaś poinformował, że kontrolerzy sprawdzali, czy „podejmowane działania dobrze służyły obywatelom, czy były skuteczne”. – W państwie prawa nawet nieprzewidziany charakter zdarzeń nie usprawiedliwia marnotrawstwa i (...) łamania praw obywateli oraz przepisów – powiedział Banaś. – Rządzący nie stanęli na wysokości zadania – ocenił.

Według NIK „część przepisów wprowadzonych podczas epidemii może być niezgodna z konstytucją”. W związku z tym Banaś poinformował o skierowaniu w tej sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Na konferencij poinformowano też o złożeniu po kontroli ośmiu zawiadomień do prokuratury.

Rzecznik rządu: Trudno mówić o jakiejkolwiek rzetelności NIK-u

Jeszcze zanim wnioski z kontroli zostały oficjalnie przedstawione, rzecznik rządu Piotr Muller podważył rzetelność NIK.

– Od kiedy prezes Banaś wprost opowiedział się po jednej stronie sceny politycznej, czyli za Konfederacją, a jego syn startuje z tej partii politycznej do Sejmu, trudno mówić o jakiejkolwiek rzetelności NIK-u i tego typu raporty tuż przed wyborami będą pojawiały się na masę, bo jak rozumiem, to nawet pewnie jest zrozumiałe dla większości, którzy nas słuchają, prezes Banaś chce, żeby jego syn dostał się do Sejmu, a żeby było to możliwe, musi atakować nas – powiedział rzecznik rządu na antenie Polsat News.

Czytaj też:

Marian Banaś traci kontrolę nad kolegium NIK. Izbie grozi paraliżCzytaj też:

Marian Banaś doniósł do prokuratury na wiceprezesa NIK. Ujawnił powody