Taksówkarz z Ukrainy zaatakowany w Gdańsku. Do sieci trafiło szokujące nagranie

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę, tj. z 8 na 9 września, na ul. Słowackiego w Gdańsku.

Wulgarne wyzwiska za zwrócenie uwagi

Dwóch mężczyzn w wieku 40 i 43 lat zamówiło taksówkę na aplikację pod terminal lotniska w Rębiechowie. Za kierownicą pojazdu siedział młody Ukrainiec. Do sieci trafiło nagranie, na którym pokazano kluczowe momenty feralnego kursu.

Wszystko zaczęło się od tego, że kierowca zwrócił uwagę siedzącemu z przodu pasażerowi, żeby nie spożywał w taksówce alkoholu. Pasażer nie tylko nie zastosował się do tej prośby, ale także zaczął wulgarnie ubliżać kierowcy i szydzić z jego pochodzenia.

– Gościu mi mówi, k***a, ja... Nie dość, że nie dość, że k***a ja jego utrzymuję k***a, i dopłacam do jego interesu, to on jeszcze mówi, że ja nie mogę sobie piwa wypić (...) No to ty, k***a, mi nie mów, jak ja jestem Polakiem, co ja mam robić w swoim kraju. Ja w c****u cię mam, człowieku – słyszmy w nagraniu.

Ukrainiec został uderzony w twarz

Choć kierowca starał się zachować spokój, pasażerowie stawali się coraz bardziej agresywni. W pewnym momencie, siedzący z tyłu pasażer zagroził, że „przejmą za chwilę to auto”. Wówczas siedzący z przodu pasażer zaczął grozić kierowcy pobiciem.

Gdy taksówka zatrzymała się przed sygnalizacją świetlną, kierowca został uderzony w twarz przez siedzącego z przodu pasażera. Kierowca wyjął gaz pieprzowy i prysnął nim w kierunku agresora. Następnie otworzył drzwi pojazdu i zaczął wzywać pomocy, co spłoszyło napastników.

Sprawcy ataku usłyszeli zarzuty

Obaj napastnicy są już w rękach policji. Jeden z nich został zatrzymany na terenie Pruszcza Gdańskiego, drugi – który okazał się mieszkańcem województwa małopolskiego – na krakowskim lotnisku.

„Dzięki zdobytym w tej sprawie informacjom dziś [w niedzielę, 10 września – red.] o godz. 9:30 na terenie Pruszcza Gdańskiego kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali 40-letniego mężczyznę. Drugi ze sprawców we współpracy funkcjonariuszy z komisariatu w Osowej z policjantami z Krakowa został zatrzymany w niedzielę przed godz. 10 na lotnisku Kraków-Balice, kiedy próbował odlecieć do Norwegii” – czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. 40-latek odpowie za kierowanie gróźb karalnych, za uszkodzenie ciała i za przestępstwo znieważenia, zaś 43-latek odpowie za kierowanie gróźb karalnych. Ponadto, prokurator zastosował wobec 40-latka środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i poręczenia majątkowego.

