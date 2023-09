Nielegalna strzelnica w Małopolsce? Mieszkańcy boją się o życie

Sprawę opisał portal RMF24. W Zimnodole koło Olkusza w Małopolsce powstała strzelnica, która według sołtysa Osieka jest… samowolą budowlaną. Budzi ona obawy mieszkańców, ponieważ znajduje się zaledwie kilkaset metrów od najbliższych zabudowań. Nie jest ogrodzona. Sołtys dodał, że emocje są tak duże, że doszło nawet do rękoczynów.

– Gdy dowiedziałem się o tym, sprawdziłem w starostwie powiatowym, czy wydane zostało pozwolenie na budowę. Okazało się, że nie. (...) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uznał, że to samowola budowlana. Mieszkańcy wzywają policję, patrole przyjeżdżają praktycznie codziennie – powiedział Józef Moń.

Czy armia może ćwiczyć w Zimnodole? Sprzeczne relacje

W sprawie interweniował także poseł Koalicji Obywatelskiej Ireneusz Raś.

– W czerwcu zobaczyłem żołnierzy, poprosiłem o informację, co to za jednostka. Okazało się, że to jednostka specjalna NIL. Dowódca, z którym się połączyłem, powiedział, że wojsko płaci za ten poligon pieniądze – powiedział RMF24 polityk.

Raś dowiedział się od dowódcy, że firma, która zarządza strzelnicą, pokazała dokumenty poświadczające, że ma prawo do tego obiektu i armia może tam ćwiczyć.

– Gdy pokazałem mu dokumenty stwierdzające, że jest to samowola budowlana, dowódca zapewnił mnie, że ćwiczenia zostają tam wstrzymane – przekazał Raś. Mieszkańcy i sołtys twierdzą, że tak się nie stało. Żołnierze cały czas przyjeżdżają na ćwiczenia, a na dowód tego mieszkańcy robią zdjęcia.

Ireneusz Raś poinformował o sprawie żandarmerię wojskową, policję i prokuraturę, a także ministra obrony narodowej. Czeka na odpowiedzi. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma wydać decyzję w tej sprawie do końca tygodnia. Na stronie internetowej obiektu znajduje się informacja, że „strzelnica funkcjonuje na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 09.01.2023r”.. Autorzy wpisu przekonują, że obiekty tego typu „nie podlegają Ustawie prawo budowlane, nie podlegają nadzorowi budowlanemu, nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę, nie podlegają obowiązkowi realizacji odbioru obiektu”.

