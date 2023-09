Nietrzeźwy ksiądz na ceremonii pogrzebowej. Jest decyzja prokuratury

Przypomnijmy: na początku grudnia ubiegłego roku nietrzeźwy ksiądz odprawiał pogrzeb na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Ksiądz został skierowany na przymusowe leczenie

Duchowny bełkotał, miał problem z utrzymaniem równowagi i wreszcie niemal upadł na grób. W końcu został wyprowadzony z terenu nekropolii.

– Świadkami była cała moja rodzina, sąsiedzi, koledzy żołnierze. Kuzyn, który go wyprowadzał, wyraźnie czuł alkohol. To wielki wstyd, trauma dla mnie i mojej rodziny. Tata był wzorowym katolikiem i nie zasłużył na tak żałosne pożegnanie – zrelacjonował portalowi Trojmiasto.pl pan Robert, ojciec zmarłego.

Władze Archidiecezji Gdańskiej odsunęły księdza od sprawowania posługi kapłańskiej i skierowały na przymusowe leczenie odwykowe.

Prokuratura umorzyła postępowanie

Oprócz postępowania kościelnego, dochodzenie w tej sprawie wszczęła również Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Postępowanie było prowadzone w kierunku art. 196 Kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych.

Tego rodzaju czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 2. Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego prokuratura wydała postanowienie o umorzeniu postępowania.

– Dokonane w toku postępowania ustalenia nie dały podstaw do stwierdzenia, aby swoim zachowaniem ksiądz działał z zamiarem umyślnego znieważenia miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych – cmentarza w trakcie ceremonii pogrzebowej, tym samym nie doszło do wyczerpania znamion czynu z art. 196 Kodeksu karnego. Decyzja ta nie została zaskarżona – poinformowała w rozmowie z portalem Trojmiasto.pl prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

