Szykuje się spotkanie Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim? „Można się spodziewać”

We wczorajszym orędziu Mateusz Morawiecki poinformował o decyzji, którą podjęła Rada Ministrów. Polska przedłuży embargo na ukraińskie zboże, niezależnie od decyzji na poziomie unijnym.

Mateusz Morawiecki: Embargo będzie dalej obowiązywać

– Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś. Interesy polskich rolników, polskiej wsi, ale i milionów polskich konsumentów będą dla rządu PiS zawsze na pierwszym miejscu – powiedział szef polskiego rządu.

W dalszej części nagrania premier wspomniał o wielkim zaangażowaniu Polski – w wymiarze humanitarnym, wojskowym i politycznym – na rzecz pomocy Ukrainie, która już od ponad 1,5 roku odpiera pełnowymiarową rosyjską agresję.

Embargo na ukraińskie zboże. „Polska i Ukraina mają własne interesy”

Do sprawy odniósł się szef Gabinetu Prezydenta RP. – Polska wspiera Ukrainę, która walczy o swoją wolność i niepodległość, bo w wielkim stopniu jest to też kwestia polskiego interesu narodowego. Realizując ten interes narodowy, Polska zdecydowała się zamknąć krajowy rynek przed ukraińskim zbożem, bo Polska tego zboża nie potrzebuje. Bardzo tego zboża potrzebują kraje, którym grozi głód wskutek perturbacji związanych z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie – powiedział Paweł Szrot w „Popołudniowej rozmowie w RMF FM”. Jednocześnie polityk zaznaczył, że należy ułatwić transfer ukraińskiego zboża przez Polskę do potrzebujących krajów.

Temat ukraińskiego zboża położył się cieniem na relacjach polsko-ukraińskich ze względu na rozbieżność narodowych interesów. Kilka tygodni temu głośno było również o wezwaniach na tzw. dywaniki ambasadorów obu państw.

– Dywaniki pogorszyły (relacje – red.), oświadczenie prezydenta Zełenskiego polepszyło, bo on zdecydował się przeciąć tę sprawę ze swojego poziomu – powiedział Paweł Szrot. – Relacje są dobre, Polska cały czas wspiera Ukrainę. Polska należy do państw, które najbardziej wspierały Ukrainę w obronie jej wolności i niepodległości. Ale duże, ważne kraje takie jak Polska i Ukraina mają własne interesy, które będą realizować. To czytelnie mówili i politycy polscy, w tym Andrzej Duda, i politycy ukraińscy – podsumował szef Gabinetu Prezydenta RP.

Czy dojdzie do spotkania Duda-Zełenski?



Paweł Szrot został również zapytany, kiedy należy się spodziewać najbliższego spotkania między prezydentami Polski i Ukrainy. – Nie chcę przesądzać, bo swoją wiedzę mam, ale w grę wchodzą różne względy bezpieczeństwa – powiedział polityk.

– Prezydent Zełenski jest cały czas pod ryzykiem zamachu terrorystycznego ze strony Rosji – dodał Paweł Szrot, po czym – nie zdradzając szczegółów – oznajmił, że „można się spodziewać” spotkania Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego.

Czytaj też:

Władimir Putin o „ciężkich stratach” Ukraińców. Z uznaniem wspomniał o TrumpieCzytaj też:

Alaksandr Łukaszenka ma niecny plan ws. polskiej granicy? „Może dojść do jakiejś prowokacji”