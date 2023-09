Zbigniew Ziobro reaguje na ultimatum Agnieszki Holland. „Ta pani ma wyjątkowy tupet”

Suwerenna Polska zorganizowała konferencję prasową w Jaślanach. Zbigniew Ziobro na Podkarpaciu oddał hołd polskim żołnierzom kampanii wrześniowej 1939 roku, w tym jego dziadkowi porucznikowi Ryszardowi Kornickiemu. Minister sprawiedliwości złożył kwiaty na kwaterze poległych we wrześniu 1939 r. na cmentarzu i uczestniczył we mszy św. w miejscowym kościele. W podkarpackiej wsi spłonęło kilkadziesiąt gospodarstw.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zwrócił uwagę, że Polska poniosła największe straty podczas II wojny światowej. – Niemcy nie odkupili swoich win. Liczą, że jeśli Donald Tusk wygra wybory, nie będą musieli płacić reparacji. 15 października Polacy zdecydują, czy należne pieniądze zostaną nam przekazane – mówił polityk.

Agnieszka Holland żąda od Zbigniewa Ziobry przeprosin. W innym wypadku zapowiada proces

Po wypowiedziach przyszedł czas na pytania od dziennikarzy. Ziobro został zapytany, czy przeprosi Agnieszkę Holland. Reżyserka postawiła takie ultimatum ministrowi po jego komentarzu dotyczącym filmu o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy, który Holland reżyseruje. Jeśli lider Suwerennej Polski dodatkowo nie wpłaci 50 tys. zł, Holland zapowiedziała podjęcie kroków prawnych.

– Pani Holland sprowadziła polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej do roli przestępców i sadystów, a nawet porównała ich do nazistów, którzy wozili Żydów do obozów zagłady. To już nie jest moralne nadużycie, to jest moralna zbrodnia. Ta pani ma wyjątkowy tupet, by nie powiedzieć bezczelność, aby jeszcze protestować i grozić sądem. Proszę bardzo, niech składa pozwy do każdego sądu. W tej sprawie wyraziłem się bardzo delikatnie – powiedział Ziobro.

Zbigniew Ziobro o Agnieszce Holland: W głowie się nie mieści nienawiść wypływająca z tej kobiety

Minister sprawiedliwości kontynuował, że „jego komentarze nie ograniczą się do tego wpisu, tylko będą bardziej zdecydowane i oddające prawdę tego, co ta przepełniona nienawiścią kobieta czyni”. – Polscy żołnierze są przez tą panią wyzywani, porównywanie wręcz do nazistów, sprowadzani do roli nazistów, do ludzi, którzy „tworzą ośrodki okrucieństwa”. To się w głowie nie mieści, ta nienawiść, która wypływa z tej kobiety w stosunku do Polski i Polaków – podsumował Ziobro.

Czytaj też:

„Zielona granica” Agnieszki Holland nie dla wszystkich. Pokazy filmu zostały odwołaneCzytaj też:

Jerzy Owsiak wsparł Agnieszkę Holland i zwrócił się do Zbigniewa Ziobry. „Powiem panu krótko”