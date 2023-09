Samozwańczy król Polski z darmowymi spotami w TVP i Polskim Radiu. Jego poglądy szokują

Wojciech Edward Leszczyński to były przedsiębiorca, pasjonat historii oraz daleki kuzyn króla Stanisława Leszczyńskiego, który od 2016 r. tytułuje się królem Polski-Lehii. Mężczyzna uważa się za prawowitego, choć jeszcze niekoronowanego monarchę. Obecnie występuje jako Leh XVII Wojciech Edward I. Sprawę przybliżyła „Rzeczpospolita”.

Wszystko zaczęło się w 2014 r. Leszczyński wraz ze swoimi zwolennikami, pedantycznie opierając się na procedurach Polski przedrozbiorowej, zaczęli zwoływać sejmiki i sejmy. Jeden z nich zdecydował o wskrzeszeniu Królestwa Polskiego, a potem Leszczyński został wybrany królem Polski.

Nowe przywileje samozwańczego króla Polski. Wkrótce będzie mógł powielać swój przekaz

Samozwańczy monarcha za sprawą wypadającego w połowie października referendum zyskał prawo publikowania spotów w mediach publicznych. Wszystko za sprawą zgłoszenia do PKW jego Fundacji im. Króla Leszczyńskiego QUOMODO. Leszczyński tłumaczy, że celem Fundacji jest „walka o Królestwo Polskie metodami demokratycznymi”.

Fundacja zyskała prawo do prowadzenia nieodpłatnej kampanii w mediach, bo zgodnie z przepisami przysługuje to każdemu stowarzyszeniu lub fundacji, które „prowadzą działalność związaną z przedmiotem referendum, a działalność ta mieści się w zakresie jej celów statutowych”. Leszczyński w spotach najprawdopodobniej będzie krytykował referendum. Tłumaczy że to „głupota i następstwo braku samorządności sejmikowej”. – W ważnych sprawach król powinien zasięgać opinii sejmików – stwierdził.

Wojciech Edward Leszczyński: Wybory mają wyeliminować niezłomnych z Systemu

Samozwańczy monarcha prezentuje skrajne poglądy. Jego zdaniem Polską rządzą Żydzi, a szczepienia przeciwko koronawirusowi służą eksterminacji narodu. Z kolei zbliżające się wybory „z punktu widzenia masonerii światowej mają dyscyplinować niepokornych, a tych niezłomnych w samodzielności wyeliminować z Systemu”.

Leszczyński nie jest jedynym samozwańczym królem Polski. Pretensje do tego tytułu rości sobie kilkanaście osób, m.in. wywodząca się z dawnej rodziny carskiej i zamieszkała w Madrycie Maria Władimirowna Romanowa, czy Jan Zbigniew Potocki.

