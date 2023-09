Marcin Polus nie żyje. Dziennikarz miał 30 lat

Nadające na całą Opolszczyznę diecezjalne Radio Doxa poinformowało o śmierci swojego dziennikarza Marcina Polusa. 30-latek zmarł w środę 13 września po długiej chorobie. „Jego radiowy głos chciałby mieć każdy z nas. Jego poczucie humoru rozjaśniało radiową codzienność, a techniczny talent nie raz przydał się w nagłych, kryzysowych sytuacjach” – podkreślono w pożegnaniu.

Nie żyje Marcin Plus. Dzień przed śmiercią prowadził audycję

Polus jeszcze we wtorek prowadził audycję. – Musimy już niestety kończyć nasze spotkanie w programie Doxa budzi. Marcin Polus, dziękuję serdecznie. Było mi bardzo miło gościć w waszych radioodbiornikach, ale to, że ja sobie idę, nie znaczy, że Radio Doxa kończy nadawanie. O nie, zostawiam was w dobrych rękach – tymi słowami młody dziennikarz pożegnał się ze słuchaczami na antenie.

Rodzina 30-latka poinformowała, że nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę o godzinie 13:00 w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polskiej Nowej Wsi. Po mszy nastąpi wyprowadzenie na lokalny cmentarz parafialny.

Młody redaktor odszedł po długiej chorobie

Polus w Radiu Doxa pracował od końca 2016 r. Młody dziennikarz pisał o osobie w następujący sposób: „Z wykształcenia teoretyk mediów, z zawodu praktyk mediów, a z zamiłowania Indiana Jones – amator. Mimo swoich lat, na które podobno nie wyglądam, wciąż wierzę w ludzką dobroć i potwora-pożeracza-skarpetek” – czytamy na jego profilu.

„W Radiu Doxa człowiek od niemal wszystkiego. Mam przyjemność przygotowywać dla Państwa serwisy informacyjne, słyszymy się też w cotygodniowej audycji historycznej „Od starożytności do wieczności”, materiałach reporterskich i wielu innych pozycjach antenowych, których nie sposób tu wyliczyć w kilku zdaniach” – dodał.