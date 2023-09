Mariusz Kamiński otworzy listę PiS w okręgu chełmsko-zamojskim. Minister spraw wewnętrznych i administracji w środę 13 września przebywał z wizytą w Chełmie, gdzie na zakończenie dnia wziął udział w programie TVP1 „Polska mówi”. – Na przełomie września i października, czyli już bardzo niedługo, oddajemy, kończymy zaporę elektroniczną na granicy z Rosją, wokół całego okręgu królewieckiego – powiedział Kamiński.

– Trzy i pół tysiąca kamer, kilkaset kilometrów detektorów ruchu, kabli transmisyjnych. Będziemy mieli pełen monitoring, stuprocentowy, na całej granicy z Rosją – dodał wiceszef MSWiA. Budowa zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej ruszyła w połowie kwietnia 2023 roku. Bariera będzie miała długość 199 kilometrów. Planowy termin ukończenia prac to 30 września 2023 r.

Mariusz Kamiński o zaporze elektronicznej na rzece Bug. „Mysz się nie prześlizgnie z tamtej strony”

Kamiński ogłosił również drugą, jego zdaniem, „dobrą informację”. – W tym tygodniu Komenda Główna Straży Granicznej ogłasza przetarg na zaporę elektroniczną na rzece Bug. Tu nie możemy stawiać zapory elektronicznej, bo nie chcemy oddzielać obywateli od rzeki – tłumaczył minister spraw wewnętrznych i administracji.

Kamiński wyjaśniał, że „to będzie supernowoczesna, doskonale wkomponowana w trudny teren zapora elektroniczna”. – 5,5 tys. kamer nocnych, dziennych, detektory ruchu. Tak, że mysz się nie prześlizgnie z tamtej strony. Będziecie państwo bezpieczni. Rząd o to dba, a my, tak jak wspomniałem, mamy wspaniałą Straż Graniczną, wspieraną przez Wojsko Polskie, polską policję, kiedy trzeba przez straż pożarną, przez OSP. To wielki ruch obywateli w mundurach, który bronią całej Polski – wymieniał.

