Krach reprezentacji, PiS sięga po nową broń i ranking najdroższych dzieł sztuki. Co jeszcze we „Wprost”?

„Rozwiązanie jest tylko jedno”. Klucz do wywietrzenia tej zatęchłej szatni nie leży w kieszeni ani nowego snajpera, ani kolejnego bajeranta z Zachodu, ale w nas samych. W uświadomieniu sobie, że nie będziemy grać ani jak Niemcy ani jak Francuzi, ale jak Polacy. Męcząc się piłką, ale dowożąc – pisze Marcin Makowski.



„Temu panu już dziękujemy”. Nie oszukujmy się – kadencja Fernando Santosa w reprezentacji nie miała sensu. Portugalczyk przejął drużynę kiepską i stworzył z niej fatalną. Ogromnie rozczarował. Drogę do upadku byłego już selekcjonera prześledził Mariusz Bielski.

„Marek Papszun czy Michał Probierz?” W tej chwili jest dwóch kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski – Marek Papszun oraz Michał Probierz. Mariusz Bielski podpowiada PZPN, którego z nich warto wybrać i dlaczego.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Zamożność nie jest efektem rozdawnictwa”. – Jesteśmy społeczeństwem na dorobku, więc wmawianie ludziom, że mogą zrezygnować z pracy i czekać aż pozostali rozwiążą ich problemy, jest niebezpieczne – mówi Agnieszce Szczepańskiej były prezydent RP Bronisław Komorowski.

„Kiepski nastrój opozycji”. – Ostatnie ruchy Tuska pokazują, że odpuścił sobie wygraną i liczy na przyspieszone wybory – mówi polityk opozycji. Jak dodaje, lider PO liczy, że wówczas KO wygra ze znaczną przewagą. Więcej w tekście Joanny Miziołek.

„Jesteśmy trendsetterami polskiej polityki”. – Liberałowie co wybory odkrywają w sobie socjaldemokratów, uśmiechają się do lewicowych wyborców. Aż do głosowania – mówi w wywiadzie Marcina Makowskiego jeden z liderów partii Razem, Adrian Zandberg.

„PiS sięga po nową broń”. PiS zdecydował się na krok, którego w polskiej polityce jeszcze nie widziano. Emituje w sieci dziesiątki reklam, które trafiać mają do mieszkańców konkretnych powiatów – pisze Piotr Barejka.

„Najważniejsza jest niezależność”. Filip Chajzer, pytany przez Katarzynę Burzyńską-Sychowicz, czy w jego opinii Edward Miszczak kocha go do dzisiaj, odpowiedział: – Myślę, że tak. (...) Może zadzwonić, natomiast to nie musi być telefon z propozycją.

„Atomowa Greta Thunberg”. Krystyna Romanowska rozmawia o niezbędności energetyki jądrowej z Julią Gałosz, studentką biologii, przedstawicielką młodzieżowej proatomowej międzynarodówki klimatycznej.

„Dziewczyny »w pewnym wieku«”. – W podręcznikach do biologii kobieta kończy się na wydaniu dziecka na świat. (…) Ani słowa o menopauzie, o zmianach starzeniowych– mówi Marcie Byczkowskiej-Nowak Ania Oka, popularyzatorka wiedzy na temat dojrzałości i starości.

„Wolność od Kościoła”. – Nie miałem poczucia, że kogokolwiek oszukuję albo że coś ukrywam. Ale zaczęto mówić, że geje nie mogą być księżmi – mówi w książce „To jest także nasz Chrystus” Marcina Dzierżanowskiego Łukasz Kachnowicz, były ksiądz, wyoutowany gej.

„Mężczyźni pragną seksualnej długowieczności”. To nie Święty Graal, leży w zasięgu możliwości – coraz więcej mężczyzn jest zainteresowanych „receptą” na długowieczność seksualną. Co ich motywuje? Jest kilka przyczyn – pisze prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„30 najdroższych polskich dzieł sztuki”. Po gorączce z czasów pandemii, nad polski rynek sztuki nadciągnęło ochłodzenie. Mimo spadków, domy aukcyjne trzymają się nieźle. A wśród najdrożej sprzedających się dzieł jest kilka sensacji. W tym obraz 39-latki z Warszawy, który poszedł za grubo ponad 2 mln zł. Ranking Szymona Krawca.

„UE przed historyczną decyzją”. Szefowa Komisji Europejskiej mówi, że UE będzie gotowa na Ukrainę, gdy zniknie weto, którego obecny polski rząd chce bronić jak niepodległości. O konsekwencjach tego ruchu pisze Jakub Mielnik.

„Armenia patrzy na Zachód”. Ormianie szukają nowych partnerów. – Za chwilę może się okazać, że będą woleli, by Rosjan zastąpiły wojska NATO – mówi w wywiadzie Michała Banasiaka Kacper Ochman, ekspert ds. Kaukazu Południowego.

„O wszystkim i tak zadecyduje Pekin”. Komunistyczna Korea, podobnie jak putinowska Rosja, są zależne od Chin. To Pekin zdecyduje, czy Putinowi uda się wykorzystać Kima jako przykrywkę do przerzutu chińskiej broni do Rosji – ostrzega Jakub Mielnik.

„Kapitalizm jest lepszy niż socjalizm”. – Marksizm i silny dziś ruch zielonych, niszczą niemiecką gospodarkę – ocenia w rozmowie z Agatonem Kozińskim dr Rainer Zitelmann, niemiecki socjolog i przedsiębiorca, autor książki „W obronie kapitalizmu”.

„Powieści z życia wzięte”. Po raz pierwszy napisali powieści: niemiecki reżyser filmowy, teatralny i operowy, polska poetka, amerykańska dziennikarka i francuski politolog. Każdą warto przeczytać. Satysfakcja murowana. Poleca Leszek Bugajski.

