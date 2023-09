Zaginiona Ewelina z Krakowa nie żyje. Ciało 18-latki wyłowiono z Wisły

18-letnia Ewelina zaginęła w poniedziałek, 4 września w Krakowie. W tym dniu spotkała się ze znajomymi w centrum handlowym Bonarka. Wieczorem wracała do domu autobusem nr 179 w stronę al. Focha. Nastolatka nie dotarła jednak do miejsca zamieszkania, a około godziny 22:00 miała być widziana na Bulwarach Wiślanych.

Kraków. Nie żyje 18-letnia Ewelina

Zgłoszenie o jej zaginięciu zostało złożone we wtorek, 5 września. Po kilku dniach poszukiwań rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie potwierdził w rozmowie z „o2.pl”, że poszukiwania dziewczyny zakończyły się tragicznie. W poniedziałek, 11 września jej ciało zostało wyłowione z Wisły w okolicach Bulwaru Kurlandzkiego.

Śledztwo w sprawie śmierci 18-latki nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze. „Na miejscu znalezienia zwłok przeprowadzono szczegółowe oględziny z udziałem prokuratora, który zdecydował o przewiezieniu ciała do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie w celu wykonania sekcji zwłok” – przekazał „o2.pl” prokurator Mariusz Broń.

Nowe ustalenia prokuratury

Zastępca rzecznika Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze poinformował również, że policja przesłuchała matkę zmarłej i przeprowadziła identyfikację zwłok. „Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest o czyn z art. 151 Kodeksu karnego, a o ustalenie przyczyny śmierci, zwrócono się do Zakładu Medycyny Sądowej” – dodał prokurator.

Wspomniany artykuł dotyczy zarzutu doprowadzenia do samobójstwa. „Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” – stanowi Kodeks karny. Rzecznik przekazał, że wyniki podjętych czynności, w tym treść protokołu sekcji zwłok, zdeterminują dalszy tok postępowania przygotowawczego w tej sprawie.

