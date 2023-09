Parafia ma zapłacić pół miliona złotych kary. Aktywiści liczą na zmianę w całym kraju

W maju tego roku mieszkańcy gminy Strzegom zauważyli, że na cmentarzu w Stanowicach zniszczono rosnące tam lipy. Drzewa zostały ogołocone z gałęzi niemal do samych pni. Mowa o 53 drzewach o obwodach od 119 do 300 cm, które całkowicie pozbawiono koron i którym drastycznie skrócono główne konary.

Pół miliona złotych kary za okaleczenie drzew

– Widziałem wiele zniszczeń i ogłowień drzew, ale ten przypadek był szczególnie rażący i nawet z dużej odległości widać było straszliwie zniszczone lipy. Nie można było nie zareagować, praktycznie od razu przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek – podkreślał w rozmowie z OKO.press Andrzej Gąsiorowski, prezes Fundacji FOTA4Climate.

Gąsiorowski podkreślał, że widok cmentarnych drzew z lokalnej drogi robił przygnębiające wrażenie. Dlatego też ucieszyła go szybko podjęta decyzja burmistrza Strzegomia i dotkliwy wymiar kary. Zbigniew Suchyta na Parafię Rzymskokatolicką pod Wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach nałożył karę administracyjną w wysokości 579 600 zł. Większą jej część odroczono na 5 lat, ale 173 880 zł parafia musi zapłacić bezwarunkowo.

Podstawą do nałożenia kary było „niewłaściwe przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych” i odnoszące się do tego zapisy ustawy o ochronie przyrody. „Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 proc. korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa” – przytoczono, uwzględniając wyjątki.

„Dać czytelny sygnał sprawcom takich zniszczeń”

„Decyzja jest nieprawomocna. Zakładamy odwołanie parafii. Sami również analizujemy taką możliwość w zakresie odroczenia płatności kary. Chcemy dać czytelny sygnał sprawcom takich zniszczeń, że, bez względu na stan prawny, nie będą one tolerowane” – podkreślała na Facebooku Fundacja Fota4Climate.

– Będziemy takich wniosków składać więcej. Kilka już złożyliśmy, postępowania są w toku np. w sprawie ogłowienia drzew na cmentarzu w Cierniach w gm. Świebodzice w Dolnośląskiem czy przy jednym z domów pomocy społecznej w Nowym Targu. Mam nadzieję, że kilka takich kar na terenie kraju spowolni proces niszczenia drzew nie tylko na cmentarzach – zapowiadał Gąsiorowski.

Proboszcz parafii ks. Sławomir Marek odmówił komentarza OKO.Press. – Nie udzielam w tej sprawie żadnych informacji, dobrego dnia życzę – przekazał jedynie. Pełnomocnik parafii odpowiadał, że nie posiada jeszcze decyzji burmistrza, a decyzję co do dalszych kroków podejmie po jej otrzymaniu.

