Michał Adamczyk wkracza na drogę sądową. Pajączkowska: Sprawiedliwości stanie się zadość

W czwartek, 7 września Onet opublikował dramatyczną historię, która miała wydarzyć się w 2000 roku w miejscowości Stary Smokowiec na Słowacji. Z zeznań kobiety, która miała wybrać się tam na wycieczkę z Michałem Adamczykiem wynika, że dziennikarz przewrócił ją na łóżko, usiadł jej na klatce piersiowej, wyzywał ją, pluł jej w twarz, wyrywał włosy z głowy, uderzał pięściami po twarzy i wykręcał palce obu dłoni.

Michał Adamczyk składa trzy pozwy

Dziennikarz odniósł się do zarzutów w oświadczeniu przesłanym portalowi wPolityce.pl. „Czyny opisane w artykule nie miały miejsca” – zapewnił, podkreślając, że termin publikacji artykułu wskazuje na atak wymierzony w jego pracodawcę. Zapowiedział także „oddanie się do dyspozycji zarządu TVP” oraz podjęcie kroków prawnych wobec autora artykułu, Mateusza Baczyńskiego, oraz portalu Onet.

W piątek, 15 września serwis wPolityce.pl dotarł do treści aktów podpisanych przez adwokata Michała Adamczyka. „W sądzie zostały złożone łącznie 3 pisma wszczynające postępowania przeciw portalowi Onet, autorowi artykułu w Onecie Mateuszowi Baczyńskiemu oraz Karolinie Pajączkowskiej” – oświadczył pełnomocnik. Wskazał także, że zarówno portal, jak i była dziennikarka TVP „pomawiają i naruszają dobra osobiste” dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Dziennikarz pozywa Baczyńskiego, RASP i Pajączkowską

Do sądu trafił prywatny akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi Onetu, w którym stwierdzono, że jego pomówienia doprowadziły do poniżenia Adamczyka w opinii publicznej oraz utraty zaufania publicznego niezbędnego w jego dotychczasowej działalności. Dziennikarz skierował także pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko koncernowi medialnemu Ringier Axel Springer, wnioskując między innymi o przeprosiny.

Pozwana została również była dziennikarka TVP Karolina Pajączkowska, która po publikacji artykułu Onetu wielokrotnie komentowała go w mediach społecznościowych. Kobieta sugerowała, że podczas pracy w Telewizji Polskiej doświadczała mobbingu, a brak reakcji ze strony prezesa Mateusza Matyszkowicza na informacje o tym „jakim człowiekiem jest p. Michał A i co mi zrobił” zmusił ją do odejścia.

Karolina Pajączkowska odpowiedziała na doniesienia o skierowanym przeciwko niej pozwie. „Mój pierwszy proces w życiu. Z dumą odtajnię wszystkie zabezpieczone dowody” – napisała w serwisie X. „Opinia publiczna w końcu się dowie o szantażu, poniżeniach i praktykach pana Michała A. Sprawiedliwości stanie się zadość” – zakończyła wpis.

