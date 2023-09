TVP lekceważy prawomocny wyrok. Monika Olejnik wciąż nie została przeproszona

W czerwcu 2022 r. sąd uznał, że wyemitowane przed kilkoma laty programy TVP naruszyły dobra osobiste Moniki Olejnik. Chodziło o sugestie, że kamienica, w której mieszka dziennikarka TVN24, była powiązana ze złodziejską prywatyzacją. Olejnik miała zostać przeproszona po głównym wydaniu „Wiadomości” oraz w TVP Info. Decyzja została podtrzymana przez sąd w drugiej instancji w lutym b.r.

Reprezentujący prowadzącą „Kropkę nad i” mecenas Maciej Ślusarek w rozmowie z Onetem przyznał, że telewizja państwowa „zapłaciła zadośćuczynienie i wpłaciła nakazane przez sąd kwoty na cele społeczne”, ale przeprosiny nie zostały wyemitowane. W związku z tym wszczęto procedurą egzekucyjną. Zdaniem Ślusarka „to samo w sobie jest chyba bez precedensu”.

TVP wciąż nie przeprosiła Moniki Olejnik. „To pokazuje, że ma poczucie całkowitej bezkarności”

– Wniosek zmierza do zmuszenia TVP do wykonania wyroku. Bo dziś sytuacja wygląda tak, że telewizja rządowa lekceważy prawomocny i wykonalny wyrok sądu. To właśnie pokazuje, że TVP ma poczucie całkowitej bezkarności. Do tego całkowite naruszenie wolności słowa i prawa do informacji – tłumaczył mecenas. Ślusarek podkreślił, że „w takiej sytuacji sąd może nakładać na telewizję rządową kolejne grzywny w postępowaniu egzekucyjnym, które ma na celu wymuszenie wykonania wyroku”.

Mecenas kontynuuje, że sprawa nie jest przypadkowa. Podobnie wygląda w przypadku Khedi Alievy, uchodźczyni z Czeczenii, która doradza prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz. W tym wypadku prawomocny wyrok zapadł w 2021 r. i przeprosiny do tej pory nie zostały wyemitowane. Ślusarek zauważa, że podobnie postępuje PiS, które nie wykonało wyroku ws. byłej dziennikarki TVP Info Justyny Śliwowskiej-Mróz.

