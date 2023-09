Szokujące relacje sąsiadów ws. makabry w Czernikach. „Wszyscy wiedzieli, że ojciec z córkami urzęduje”

Mieszkańcy wsi Czerniki są w szoku po tym co się stało. – Myślałem, że takie rzeczy to dzieją się w filmach – powiedział pan Damian. – Jestem w szoku, że tak blisko, że na moim terenie takie coś, to w telewizji pokazują noworodki w beczkach – mówi pierwszy z nich – dodał w rozmowie z Gazetą Wyborczą pan Andrzej, który mieszka w pobliżu.

Nieoficjalnie przyznają jednak, że wszyscy wiedzieli co działo się w rodzinie G. – Od razu każdy wiedział, o co chodzi i u kogo. Każdy mówił, że ojciec z córkami urzęduje – podkreślił pan Andrzej.

Zatrzymany 54-latek miał łącznie dwunastkę dzieci. Jego żona zmarła w 2008 roku. Kobieta już przed laty miała mówić sąsiadom, że mąż dobiera się do dzieci. – Złota kobieta, to plotki, że miała problemy z alkoholem, to on miał, ona mu go kupowała. I co ją widziałam koło sklepu, to zawsze była przy sobie. Nie wiadomo było, czy była gruba czy w ciąży. Pewnie połogu nie przeszła i już dalej zachodziła w kolejną ciążę – relacjonowała pani M.

Z doniesień okolicznych mieszkańców wynika, że ojciec chodził z dorosłą córką za rękę do lasu. Mężczyzna miał nie utrzymywać żadnych relacji z pozostałą częścią wsi. – Dzieci były super, ale na przystanku trzymały się z dala od innych dzieci. Podobnie jak ojciec, który rzadko wychodził poza dom. Taki cham, co to on nie może – oceniła rozmówczyni GW. – Wiedziałam, że on swoje córki... Ale szok, że on nawet odbierał porody i nikt tego nie słyszał. Przecież kobieta, jak rodzi, to krzyczy, bo boli, a tu cicho było – dodała.

Dlaczego przez tyle lat nikt nie zareagował, nie powiadomił służb? Mieszkańcy Czernik mówią, że żyli w strachu. – Ludzie się bali, bo droga dzieci na przystanek szkolnego autobusu przebiega tuż pod jego domem. Teraz też się boimy, czy sąsiad nie wróci – powiedziała jedna z mieszkanek. Inna dodała, że zatrzymany Piotr G. miał straszyć sąsiadów, że podpali im domy. Są też tacy, którzy mówią wprost, że nie chcieli donosić na sąsiada.