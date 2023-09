Odwiedzający zoo zaatakowali bizona. „Kupiliśmy bilet, a zwierzęta nic nie robią”

W niedzielę 17 września w poznańskim zoo doszło do skandalicznego incydentu. „Dziękujemy osobie, która zadała sobie trud i powiadomiła nas oraz nagrała, jak dwójka zwiedzających (z dzieckiem!) rzuca kamieniami w odpoczywającego bizona. Tłumaczenie zwiedzających: »kupiliśmy bilet, a zwierzęta nic nie robią« (sic!)” – relacjonowali administratorzy profilu Zoo Poznań na Facebooku.

„Nie napiszemy i serdecznie Państwa prosimy, byście też tego nie robili, słów, które nam się cisną na usta. Są to słowa bardzo wulgarne” – czytamy. W dalszej części wpisu wyrażono zaniepokojenie, jaki „przykład” dorośli dali dziecku. „Jesteśmy przekonani, że dziecko, gdy dorośnie, też będzie rzucało kamieniami w owych panów, szczególnie, gdy starzy, schorowani, czy zmęczeni upałem »nic nie będą robili«” – podkreślono na Facebooku. „Wstyd nam za wielu ludzi przed rezydentami naszych wybiegów” – podano dalej.

Skandaliczny incydent w poznańskim zoo. „Skrajnie chamskie zachowanie i brak kultury”

Do sprawy odniosła się dyrektorka poznańskiego zoo. – Zwierzę zachowywało się normalnie jak na ten czas, natomiast absolutnie nienormalnie zachowali się zwiedzający – stwierdziła w rozmowie z tvn24.pl Ewa Zgrabczyńska.

Zapowiedziała także, że sytuacja zostanie zgłoszona organom ścigania, ponieważ w tym przypadku mogło dojść nie tylko do naruszenia regulaminów zwiedzania zoo, ale także ustawy o ochronie zwierząt. – Rzucanie kamieniami jest to – nazwijmy to wprost – skrajnie chamskie zachowanie i brak kultury – podsumowała dyrektorka poznańskiego zoo.

