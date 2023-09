Spotkanie Duda – Zełenski wypadło z agendy. „Być może odbędzie się później”

W Nowym Jorku trwa 78. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To na niej miało dojść do spotkania Andrzeja Dudy z Wołodymirem Zełenskim. Kluczowej, w kontekście pogorszających się w ostatnich dniach relacji na linii Warszawa – Kijów. Prezydenci mieli rozmawiać o ukraińskiej kontrofensywie, ale nic z tego nie wyszło.

– Nie doszło do naszego spotkania. Terminarz obrad bardzo się rozsunął. Miało być to spotkanie o 11:30, akurat w trakcie mojego wystąpienia – poinformował Andrzej Duda. – Każdy ma tutaj swój bardzo ściśle rozpisany harmonogram dnia – dodał.

Nie wykluczone, że do spotkania jeszcze dojdzie. – Być może to spotkanie będzie mogło odbyć się później. Na razie, jak to mówimy, spadło z agendy ze względu na to, że przesunęła się tzw. godzinówka – wytłumaczył prezydent.

Oficjalnie tematem miała być ukraińska kontrofensywa

Niewątpliwie jednym z tematów rozmów między Andrzejem Dudą a Wołodymirem Zełenskim byłaby tzw. blokada ukraińskiego zboża. Wczoraj Polska, wraz z innymi krajami przyfrontowymi, ogłosiła przedłużenie embarga. W odpowiedzi Ukraina złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu.

— Przede wszystkim wyjaśnijmy jedną rzecz. Polska nie zamknęła granic dla ukraińskiego zboża. Tworzymy korytarze transportowe, dzięki nim transportowane jest dwa razy więcej zboża, niż było tranzytowane wcześniej przez Polskę. Rozmawiamy z Litwą, żeby skrócić procedury w porcie w Kłajpedzie — przekazał dziennikarzom Andrzej Duda.

Andrzej Duda chwalił Stany Zjednoczone

Rozmów o zbożu z Ukrainy jednak nie było. Było za to wystąpienie Andrzeja Dudą przez Zgromadzeniem Ogólnym, a na nim jasne deklaracje wskazujące na utrzymanie bliskości stosunków z Białym Domem.

– Ukraina nie byłaby w stanie oprzeć się agresji, skutecznie bronić swojej niepodległości, gdyby nie pomoc innych państw. W tym w największym stopniu Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone od ponad 100 lat odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w Europie – stwierdził podczas przemówienia Andrzej Duda.

