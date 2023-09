Incydent podczas wystąpienia Donalda Tuska. Doszło do przepychanek

Donald Tusk przebywał z wizytą w Kępnie. Podczas wystąpienia tuż obok niego pojawił się mężczyzna, który nie był zwolennikiem PO. — Ja mam do pana pytanie: dlaczego likwidował pan jednostki na wschodzie kraju. Drugie pytanie: dlaczego zakłady pracy były sprzedawane i gdzie są pieniądze za te zakłady — pytał mężczyzna. W tle dochodziło również do przepychanek. — Ja bardzo panu współczuję. Pan nie jest winny temu, jest pan ofiarą tego, co PiS-owska telewizja wkłada ludziom do głowy — reagował lider PO.

