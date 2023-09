Szokująca impreza księży z Dąbrowy. To nie pierwszy skandal seksualny w tej diecezji

Księża z parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej zyskali ogólnopolski rozgłos. Media piszą o duchownych nie z powodu ich wybitnej działalności na rzecz wiernych, a seksskandalu, do którego doszło w jednym z budynków należących do kościoła.

Impreza księży z Dąbrowy wymknęła się spod kontroli

Jak przekazała „Gazeta Wyborcza”, kapłani zorganizowali imprezę o charakterze seksualnym. Księża mieli zażywać tabletki na potencję i zamówić męską prostytutkę.

W czasie zabawy doszło do nieoczekiwanych wydarzeń. Jeden z uczestników zabawy musiał wezwać pogotowie, ponieważ mężczyzna świadczący usługi seksualne stracił przytomność. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, duchowni nie chcieli ich wpuścić. Konieczna była interwencja policji. To jednak nie zakończyło sprawy, ponieważ sprawą zainteresowała się Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Śledczy wszczęli postępowanie w związku z nieudzieleniem pomocy osobie, której zdrowie a nawet życie było zagrożone.

Medialne doniesienia potwierdziła w specjalnym oświadczeniu kuria. Rzecznik diecezji sosnowieckiej poinformował o powołaniu komisji, która ma w trybie pilnym wyjaśniła okoliczności zaistniałej sytuacji.

Szokujące kulisy działania parafii w Dąbrowie

Oburzenia zachowaniem duchownych z Dąbrowy Górniczej nie kryje ks. Kazimierz Sowa. Duchowny zamieścił post w mediach społecznościowych, w którym podkreślił, że nie jest to pierwszy skandal na tle seksualnym a konkretnie homoseksualnym w tej diecezji. Kapłan przypomniał, że „kilka lat temu Watykan rozwiązał diecezjalne seminarium duchowne (mieściło się w Krakowie). Jedną z przyczyn miało być zachowanie i skłonności homoseksualne osób kierujących tą instytucją”.

„Całkiem niedawno Sosnowcem wstrząsnęła śmierć dwóch duchownych: zabójstwo i samobójstwo. Przyczyny tego zdarzenia nie zostały do tej pory wyjaśnione ani tym bardziej podane do publicznej wiadomości co nie uspokoiło głosów opinii publicznej mówiących o seksualnym podłożu tej zbrodni” – podkreślił ksiądz Kazimierz Sowa.

Duchowny dodał, że „w każdym z tych przypadków jedyną reakcją władz kościelnych jest zalecenie modlitwy (nigdy za mało) i powołanie kolejnej komisji. Jak widać skuteczność takich działań jest dość ograniczona co skłania do postawienia tezy, że potrzebna jest zdecydowana reakcja Watykanu i wyznaczenie nowego biskupa dla tej diecezji”.

