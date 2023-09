Szef krakowskich kin o decyzji ws. filmu Holland. „Głęboka komuna”

W czwartek podczas wspólnej konferencji z rzeczniczką Straży Granicznej Anną Michalską wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży zapowiedział wyświetlanie specjalnego spotu przed filmem „Zielona Granica” Agnieszki Holland. Wiceminister nazwał produkcję „obrzydliwym paszkwilem”, choć przyznał, że dotychczas widział zwiastun i wybrane sceny w mediach.

W założeniu MSWiA, spot ma naświetlać kontekst akcji hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej, zwiększającej presję migracyjną na Polskę. Pokazy przedpremierowe „Zielonej Granicy” odbędą się w wielu kinach już dziś. W sprawie szczegółów emisji spotu skontaktowaliśmy się ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych, jednak przedstawicielka sieci była zapowiedzią mocno zaskoczona, a do czasu publikacji nie udało nam się skontaktować z kierownictwem Stowarzyszenia.

Szef krakowskich kin o spocie MSWiA: Może ma własne kina

O zdanie zapytaliśmy szefa krakowskich kin Agrafka i KIKA (oba należą do Stowarzyszenia Kin Studyjnych). Robert Skrzydlewski powiedział, że w jego kinach spot nie będzie wyświetlany.



– Trudno to komentować. Ktoś się chyba zatrzymał w 1989 roku i myśli, że może coś narzucać kinom. Ja reprezentuję dwa kina prywatne. Nikt nie będzie mi narzucał, co mam wyświetlać, kiedy i dlaczego – powiedział Robert Skrzydlewski.



Dodał, że MSWiA nie przesłało kinom, przynajmniej jego, rządowego spotu. – Może MSWiA ma jakieś swoje kina, ale nie wiem – ironizował. – Głęboka komuna. Przeżyłem już takie sytuacje, i dawno temu przy okazji filmu „Skandalista Larry Flynt” i protestu z różańcami przed kinem Wanda przy okazji filmu „Dogma”. To tylko fajna promocja dla filmu. Dziś mamy pokazy przedpremierowe „Zielonej Granicy” w kinie Agrafka i kinie KIKA. Oba są wyprzedane i bardzo się cieszę, że wokół filmu jest szum – powiedział.

Film „Zielona Granica” wzbudził ogromne kontrowersje już przed polską premierą, a rządzący zarzucają mu sfałszowany obraz działań Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego.

Bohaterką filmu Agnieszki Holland jest psycholożka Julia, która staje się mimowolnym świadkiem kryzysu migracyjnego i dramatów cudzoziemców na granicy z Polską. „Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym” – czytamy w opisie dystrybutora.

Czytaj też:

Rządowy spot przed seansami „Zielonej granicy”. Donald Tusk nie przebierał w słowachCzytaj też:

Andrzej Duda nie zostawił suchej nitki na „Zielonej granicy”. Filmu Holland jeszcze nie widział