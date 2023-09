Polskie społeczeństwo plemienne i głuche. Prof. Konarski: Ślepa lojalność wobec słów wodza

– Kandydaci do Sejmu i Senatu wygłaszają swoje oświadczenia nie wiadomo do kogo, bo jest oczywiste, że ich zwolennicy z zamkniętymi oczami i uszami oddadzą na nich głos, a przeciwnicy ich nie słyszą. Z jednej strony mamy petryfikację plemienności, a z drugiej rosnącą niechęć do uczestnictwa w demokracji – mówi w rozmowie z „Wprost” politolog, prof. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Eliza Olczyk, „Wprost”: Co było dla pana największym zaskoczeniem tegorocznej kampanii? Czy było coś takiego, po czym pan powiedział: „no nie, tego się nie spodziewałem”? Wawrzyniec Konarski: Jednej takiej sytuacji nie ma, ale jest splot wydarzeń pokazujących niską kulturę polityczną, zarówno klasy politycznej jak i nas, wyborców. Co pan ma na myśli? Tym, co mnie bardzo martwi, to osłabienie przesłania merytorycznego w tegorocznej dyskusji kampanijnej, połączone z ostrym atakowaniem przeciwnika politycznego. Politycy zdają się zapominać, że takie zachowanie nie przyciągnie wyborców chwiejnych. Akurat ten elektorat będzie postrzegał polityka posługującego się inwektywami i agresją słowną jako typowego przedstawiciela całej klasy politycznej, który w związku z tym jest niegodny zainteresowania. Niepokojące jest też to, że jako społeczeństwo poddajemy się zabiegom stosowanym przez polityków. Nie staramy się wskazywać na to, że w społeczeństwie są podziały, ale są też elementy, które mają nas łączyć. Nie ma w tej kampanii w ogóle dyskusji o tym, co nas, Polaków może łączyć. Chyba dlatego, że kampania jest skrajnie negatywna. Mnie osobiście zaskoczyło wykorzystanie orędzi do politycznych połajanek przez marszałków obu izb parlamentu. Jeżeli mamy mówić o szczegółach, to znaczenie bardziej poruszające dla mnie było wykorzystanie sztucznej inteligencji do podrobienia wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, co zrobiła Platforma Obywatelska. Nieustająco oburza mnie też pogarda, jaką prezentuje Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości wobec ludzi nieheteronormatywnych. Takie zachowania fatalnie świadczą o tych, którzy podobne metody chcą stosować w kampanii.