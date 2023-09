Kryzys polsko-ukraiński, kłopotliwy Giertych i pomysły Biedronia na świeckie państwo. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Krótkowzroczność Zełenskiego”. Ze względu na obronę interesów naszych rolników, prezydent Wołodymyr Zełenski na forum ONZ uznaje Polskę za „pomocnika w teatrze Moskwy”. Powiedzieć: skandal, to za mało – eskalację konfliktu analizuje Marcin Makowski.

„Od spodu puka Moskwa”. W cieniu dętej wojny o zboże Berlin z Paryżem przygotowują takie parametry poszerzenia Unii Europejskiej, żeby o ukraińskim członkostwie decydowała zgoda Rosji – ostrzega Jakub Mielnik.

„Jeszcze nie jest za późno na kompromis”. Jedna i druga ze stron walczy o swój interes, co zrozumiałe. Sęk w tym, że to, co dzieje się w sferze gospodarczej i politycznej za chwilę może się przełożyć na zmniejszone wsparcie dla tych, którzy walczą na froncie. I oni sami też się tego boją – pisze z Ukrainy Karolina Baca-Pogorzelska.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Wyborcze rozmowy głuchych”. – Kandydaci do Sejmu i Senatu wygłaszają swoje oświadczenia nie wiadomo do kogo, bo jest oczywiste, że ich zwolennicy z zamkniętymi oczami i uszami oddadzą na nich głos, a przeciwnicy ich nie słyszą – dostrzega w rozmowie z Elizą Olczyk politolog, prof. Wawrzyniec Konarski.

„Polacy chcą świeckiego państwa”. – KO jest dziś w trudnej sytuacji sondażowej, zastanawiają się, jak przebić szklany sufit poparcia. Kopanie leżącego nie jest w moim stylu – mówi Agnieszce Szczepańskiej Robert Biedroń.

„Przeciw głupim pomysłom partyjnym”. – Nie jesteśmy „przybudówką” PiS-u. Nie ma badań, które wskazywałyby komu Bezpartyjni Samorządowcy odbierają poparcie – deklaruje w wywiadzie Marcina Makowskiego Dariusz Kacprzak, jeden z liderów partii.

„Kandydat z ziemi włoskiej”. Politycy PO podobno obawiają się, że Roman Giertych może pojawić się na marszu 1 października. Jego zatrzymanie byłoby dla nich kłopotem. O powodach cichego konfliktu pisze Joanna Miziołek.

„Bój o »zonę« w Świnoujściu”. Mieszkańcy Świnoujścia organizowali protesty, jakich jeszcze w mieście nie było, prezes PiS osobiście deklarował: „My ten problem rozwiążemy!”. Jednak „zona” nadal funkcjonuje. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Zbrodnia w Czernikach – ofiar jest więcej”. Ta sprawa budzi ogromne emocje. I słusznie. Troje dzieci nie żyje, bo zamordował je – wszystko na to wskazuje – ich biologiczny ojciec i dziadek. Ale ofiar tej zbrodni jest więcej i warto o tym pamiętać – pisze Tomasz P. Terlikowski.

„Luksus nas zepsuł”. – Zaczęliśmy wieść bardzo luksusowe życie. Niestety, bo ono bardzo szybko nas zepsuło – o początkach medialnej kariery w show-biznesie w latach 90. mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Michał Figurski.

„Rewolucja zaczyna się w kuchni”. – Kolejki ludzi, wianuszki dzieci formują się przed restauracjami licząc, że znajdzie się chwila i porozmawiają ze mną – Magda Gessler opowiada Wiktorowi Krajewskiemu o pracy nad „Kuchennymi rewolucjami”.

„Jesteśmy totalnie normalni”. – Ludzie chcieliby się dowiedzieć, jak sobie radzimy w łóżkowych sprawach. Jak dokładnie przebiega ten proces – mówi w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej Iwona Nizio, jedna z bohaterek serialu „Pełnoseksualni”.

„»Wymęczony« wytrysk”. Po wymienieniu przyczyn somatycznych, psychologicznych pora przejść do przyczyny znajdującej się na samym szczycie, szczególnie w przypadku młodych mężczyzn – masturbacji! – ostrzega prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Uszczelnianie polskiego nieba”. Pierwsza połowa września była niezwykle interesująca pod względem wieloletniego programu modernizacji i rozbudowy potencjału naszej obrony przeciwlotniczej. Więcej w tekście Łukasza Pacholskiego.

„Wkrótce nowy kraj na mapie świata”. Do wywodzącej się ze starożytności nazwy Bharat chcą wrócić Indie. Ma to być symbol awansu politycznego i gospodarczego, który Indie hucznie obwieszczają światu. O wielkiej transformacji pisze Michał Banasiak.

„Obrona kobiet”. – Społeczeństwo wielokulturowe jest czymś wspaniałym pod warunkiem, że państwo zapewni prawidłową integrację obywatelom – mówi Krystynie Romanowskiej Paulina Brandberg, szwedzka minister ds. równości.

„Jeden z najczarniejszych dni polskiej historii”. – Agresja 17 września 1939 roku była od początku zaplanowana. Polska nie mogła jej uniknąć – przekonuje w rozmowie z Marcinem Makowskim prof. Marek Kornat, historyk dyplomacji II wojny światowej.

„Jak się pisze dobre powieści szpiegowskie”. Robert Michniewicz, były oficer wywiadu, napisał powieść o akcji polskiego wywiadu w czasie agresji Rosji na Ukrainę. Opowiada Marzenie Tarkowskiej, co można napisać, a czego nie i jak się to robi.

„Beatlesi w formie puzzli”. O Beatlesach napisano chyba już wszyscy, ale teraz mamy – o dziwo, bardzo ciekawą – nową książkę, „Raz, dwa, trzy, cztery. Beatlesi i ich czas” Craiga Browna. Poleca Leszek Bugajski.

„Sztuczna inteligencja to tylko narzędzie”. – To ciągle jest narzędzie, które pełnię swoich możliwości ujawnia w dłoniach doświadczonego człowieka – o sztucznej inteligencji mówi Maciejowi Drzażdżewskiemu Baasch, ceniony twórca muzyki elektronicznej.

