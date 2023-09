Borys Budka zaatakowany w galerii handlowej. Zaczepiono go na parkingu

Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej został zaczepiony na podziemnym parkingu Galerii Katowickiej. Sprawą zajmuje się już miejscowa policja. Jak podaje katowicka „Gazeta Wyborcza”, polityk w piątek 22 września przed godziną 12 był na komisariacie i złożył zawiadomienie.

Sprawca pobicia Borysa Budki już zatrzymany?

Jeden z działaczy Platformy Obywatelskiej przekazał dziennikarzom „Wyborczej”, że Borys Budka został „uderzony”, a „jeden z atakujących” miał wytrącić mu telefon z ręki, uszkadzając urządzenie. Dodawał też, że jeden z atakujących został namierzony przez policję. Dziennikarze Onetu podali nawet, że został już zatrzymany.

Rzecznik śląskiej PO udzielił komentarza do zdarzenia z Katowic. – Napad na Borysa Budkę to efekt rozkręcającej się fali hejtu i agresywnego języka w polityce. Kolejna granica została przekroczona – mówił Łukasz Borkowski. Warto przypomnieć, że Budka został zaatakowany we własnym okręgu. Na liście Koalicji Obywatelskiej w Katowicach zajmuje on pierwsze miejsce.

Policja komentuje atak na Borysa Budkę

Nasz dziennikarz uzyskał już od katowickiej policji komentarz do informacji o zdarzeniu, które „Gazeta Wyborcza” opisała jako pobicie. – Wyrzucamy ze słownika „pobity”. Żeby było pobicie, jest na to odpowiedni artykuł Kodeksu karnego. Tutaj taka sytuacja wyczerpująca znamiona tego artykułu nie zaszła – poinformowała w rozmowie z „Wprost” podkom. Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

