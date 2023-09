Aktywistka obejrzała „Zieloną Granicę”. „Żadna scena nie kłamie”

Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber i aktywistka na rzecz praw człowieka i zamieściła w sieci relację po premierze „Zielonej granicy” Agnieszki Holland. Napisała, że bezpośrednio po projekcji seria flashbacków z pomagania migrantom na granicy przesłoniła jej „wrażenie tu i teraz”.

Aktywistka o „Zielonej granicy”: Tak było, tak jest

„Chodziliśmy tam. Do nich. Więc kiedy w pogodny wieczór ostatniej soboty spacerowaliśmy wzdłuż linii lasu zanim zasnęliśmy w namiocie, odmówiłam wejścia do lasu. Choć to nie ten las. A potem wypatrywałam tam światła. Choć to nie ten las.

Żadna scena w tym filmie nie kłamie. Żadna. Tak było. Tak jest. Tylko nikt jakoś nie włącza światła, a ja już bardzo bym chciała, żeby ta potworna projekcja się skończyła. Żebyśmy mogli wstać z foteli, przetrzeć oczy i wyjść z tego koszmaru” – pisała o swoich wrażeniach.

Dąbrowska zarzuciła też polskiemu rządowi hipokryzję w kwestii migracji. Nawiązała do „afery wizowej”, czyli śledztwa w sprawie mechanizmu korupcyjnego przy wydawaniu wiz dla cudzoziemców.

„Tymczasem to, czego powoli dowiadujemy się o „migracyjnym biznesie” polskiego rządu (Hakim Kabdi, syryjski uchodźca nazwał to „biznesem rozpaczy”) wstrząsa i przeraża. Wszystko stało się możliwe w kwestii budowania poparcia na nienawiści do innych i zarabiania na tym oligarchicznych fortun. Kto jest kim? Kto z kim walczy w tej hybrydowej wojnie? Kto destabilizuje UE? Kto z kim buduje sojusze? Kto przemyca? Kto liczy kasę? Kto liczy głosy? A kto umiera?” – pytała w swoim wpisie.

Stanisław Żaryn: Twórcy czerpali inspiracje z oskarżeń reżimu Łukaszenki

Zupełnie inaczej o prawdziwości scen w filmie Agnieszki Holland pisał Stanisław Żaryn, zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. „Znany publicznie fragment, w którym oskarża się polskich funkcjonariuszy o przerzucanie ciężarnej kobiety przez barierę graniczną, to jeden z elementów, który został wprost zaczerpnięty z kłamliwych doniesień medialnych” – napisał. Wymienił też przykłady innych zdarzeń, które według SG nie miały miejsca, a stały się inspiracją dla zdarzeń w filmie. Chodzi np. o „przeciągnięcie przez granicę zwłok kobiety” na stronę białoruską. Oskarżenie ma być wytworem białoruskiej propagandy. „Kilka opisanych tu scen pokazuje, że twórcy Holland czerpali inspiracje z kłamliwych oskarżeń reżimu Łukaszenki oraz agresywnych aktywistów” – dodał.

