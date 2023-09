Mark Brzezinski dla „Wprost”: Polska musi pamiętać, że jest kluczowym ogniwem transportu ukraińskiego zboża

Marcin Makowski, „Wprost”: W swoich przemówieniach wielokrotnie podkreśla pan, że Polska i Ameryka weszły w „złotą erę” relacji bilateralnych. Z czego wynika aż taki optymizm? Jakie kamienie milowe udało się osiągnąć?

Mark Brzezinski, Ambasador USA w Polsce: To nie jest tylko optymizm. Moje stwierdzenie wynika z faktu, że nigdy nie byliśmy tak zjednoczeni na równie wielu wymiarach. Od dłuższego czasu pracujemy nad wspólnymi wyzwaniami. Co mam przez to na myśli? Zacznijmy od bezpieczeństwa – najbardziej fundamentalnej roli państwa wobec swoich obywateli. Nasz sojusz autentycznie podnosi poziom bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Ponad 10 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonuje obecnie w Polsce – i to nie w jednej bazie, ale celowo rozlokowanych po całym kraju. Po raz pierwszy w historii w formule stałej, a nie rotacyjnej. Mam na myśli Wysunięte Dowództwo V Korpusu USA w Poznaniu. W ten sposób kompetencje naszych armii uzupełniają się na gruncie codziennej współpracy.

Co poza wojskowością?

Energetyka. Polska całkiem inteligentnie przechodzi przez energetyczny renesans. Właśnie goszczę w Ambasadzie delegację z Instytutu Energii Nuklearnej w Waszyngtonie, którzy przylecieli do Polski na kilka dni, kontynuując dialog i dzieląc się najlepszymi praktykami na temat cywilnej energetyki jądrowej. Dyskutujemy o firmach, które przyczynią się do tej transformacji, pomogą w budowie infrastruktury i transferu technologii. Na atomie nasza współpraca się jednak nie kończy, bo handlujemy również skroplonym gazem ziemnym (LNG) i innymi formami alternatywnego pozyskiwania energii.

Poza armią i energią, nasze relacje weszły w „złotą erę“ również ze względu na współpracę biznesową.

Ostatnio napisał pan ambasador w mediach społecznościowych: „Nigdy nie znudzi mi otwieranie nowych firm w Polsce“.

To prawda. Raptem w ciągu tygodnia byłem pod Łodzią na otwarciu fabryki Standard Industries, która stworzy 200 nowych miejsc pracy. Później pojechałem do Wrocławia, gdzie swoją inwestycję, wartą kilkaset milionów dolarów, inaugurowała firma 3M. To również kilkaset nowo zatrudnionych osób. W kolejce stoją już firmy, które będą budować elektrownie jądrowe – połączenie biznesu i kwestii strategicznych jest tutaj nierozłączne.