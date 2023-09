Incydent na spotkaniu z Morawieckim w Świdniku. „Ktoś próbował mnie zaatakować”

Na transmisji ze spotkania w Świdniku widać, jak na scenie pojawia się mężczyzna, którego powstrzymują funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Następnie za plecami Morawieckiego dochodzi do krótkiej szarpaniny.

Mateusz Morawiecki podziękował służbom za szybką interwencję. Później odniósł się do działań funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontekście filmu Agnieszki Holland. – Dziękujemy wam za waszą służbę na granicy, we wszystkich jednostkach. Jesteśmy w szczególnym momencie, kiedy nasi przeciwnicy polityczni w oparciu o film „Zielona granica” chcą rozpętać festiwal pogardy, chcą splugawić polski mundur, zbezcześcić honor polskiego funkcjonariusza. To, co dzieje się dzisiaj jest próbą powrotu do strasznej pedagogiki wstydu, którą dobrze pamiętacie z lat 1990-2015 – powiedział szef polskiego rządu.

Mateusz Morawiecki: Ktoś próbował mnie zaatakować

– Wzywam w tej chwili Tuska i Trzaskowskiego, który – o hańbo – z budżetu miasta st. Warszawy wyłożył pieniądze na ten film. Niech cała Polska słyszy. Ten film, drodzy mieszkańcy Warszawy, wy współfinansowaliście film, który powoduje, że Polacy są przedstawieni jak kanalie, jak naród prymitywów. Pomyślcie o tym przez chwilę. Ludzie, to jest coś strasznego, co Tusk i cała ta ekipa chce zrobić z Polską – przekonywał Morawiecki, na co zgromadzeni odpowiedzieli okrzykami „hańba”.

Zdaniem szefa polskiego rząd mamy do czynienia „z pewnym szczególnym zabiegiem, który jest próbą splugawienia polskiego munduru”. – Niestety nasi przeciwnicy polityczni wybrali taką formę protestu, wybrali takie prowokacje. Widzimy to na coraz to kolejnych spotkaniach. Zachęcamy was do normalnego funkcjonowania – podkreślił.

