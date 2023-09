300 tys. złotych dla ofiary księdza-pedofila. Finał głośnej sprawy

O historii braci Pankowiaków cała Polska dowiedziała się za sprawą filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”. Dorośli obecnie mężczyźni opowiedzieli o krzywdzie, której doświadczyli z rąk księdza Arkadiusza H.

W ślad za nagłośnieniem sprawy poszły kroki prawne. Bracia Bartłomiej i Jakub Pankowiakowie z Pleszewa wystąpili do Sądu Okręgowego w Kaliszu z pozwem cywilnym o zasądzenie zadośćuczynienia w wysokości miliona złotych za molestowanie przez księdza Arkadiusz H.

Walka o odszkodowanie za pedofilię

W trakcie procesu jeden z braci, Jakub, wycofał swoje roszczenia. Uzasadnił to zmęczeniem całą sprawą i rozczarowaniem postawą Kościoła katolickiego. W związku z tą decyzją Bartłomiej Pankowiak domagał się zadośćuczynienia w wysokości pół miliona zł. Chciał przeznaczyć pieniądze na to, czego nie miał okazji zrobić przez traumatyczne doświadczenia.

– Chciałbym nadrobić stracone 20 lat życia, spotykać się ze znajomymi, zabierać ich na grilla, nauczyć się języka angielskiego – mówił. Powiedział, że przez doświadczenie trudnych emocji długo żył w stagnacji.

Kościół przegrał i płaci

Ostatecznie 22 maja 2023 roku sąd przyznał mężczyźnie 300 tys. złotych odszkodowania. Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 11 września 2023 roku podtrzymał to rozstrzygnięcie, oddalając apelację kurii. Jak poinformował rzecznik prasowy diecezji kaliskiej, ks. Przemysław Kaczkowski, pieniądze wraz z odsetkami zostały wypłacone poszkodowanemu.

„Pojawiające się w mediach informacje o rzekomej interwencji komorniczej, która miałaby przyczynić się do wypłaty odszkodowania są nieprawdziwe. Oczekiwanie na uzasadnienie wyroku w tej sprawie, którego diecezja do tej pory nie otrzymała, nie ma związku z wypłaceniem odszkodowania” – czytamy w komunikacie diecezji

Rzecznik prasowy w imieniu biskupa kaliskiego wyraził ubolewanie za krzywdę, której dopuścił się ksiądz z podległej mu diecezji. „Przypominam, że decyzją sądu kościelnego sprawca został wydalony ze stanu duchownego. Dziś diecezja kaliska z determinacją podejmuje działania, by do podobnych sytuacji nie dochodziło i by Kościół był bezpiecznym środowiskiem dla małoletnich i bezbronnych” – czytamy.

„Zabawa w chowanego”. Wyrok w sprawie księdza uchylony

Przypomnijmy, że ksiądz Arkadiusz H. w latach 90. posługiwał w parafii w Pleszewie, gdzie wkrótce zamieszkali Jakub i Bartłomiej Pankowiak. Bracia przeprowadzili się do domu parafialnego razem z rodzicami, ponieważ ich ojciec rozpoczął w miejscowym kościele pracę jako organista. Ponad 20 lat później bracia wystąpili w dokumencie „Zabawa w chowanego” autorstwa Marka i Tomasza Sekielskich. Opowiedzieli w nim, jak byli molestowani przez duchownego, który dotykał ich i całował nawet wówczas, gdy w sąsiednim pokoju przebywali rodzice chłopców. Po emisji filmu kapłan został suspendowany, a sprawa trafiła do sądu.

W marcu 2021 roku księdza Arkadiusza H. skazano na trzy lata bezwzględnego więzienia. W sprawie nastąpił jednak zwrot. Portal Onet pisał, że sąd Sąd Okręgowy w Kaliszu uchylił wyrok, stwierdzając, że w sprawie doszło do przedawnienia. W rozmowie z portalem Bartłomiej Pankowiak powiedział, że czuje się upokorzony, a całą sprawę nazwał skandalem.

