Tragiczny wypadek na quadzie. Nie żyje 14-letni kierowca

Dramat rozegrał się około godziny 12 na drodze leśnej pomiędzy Mirachowem a Kożyczkowem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, quad, którym jechali dwaj 14-latkowie, uderzył w drzewo. Na miejscu zginął nastolatek, który prowadził. Jego pasażer nie odniósł żadnych obrażeń.

Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledczy zabezpieczyli ślady i wykonali oględziny. Na ostateczne wnioski przyjdzie jeszcze poczekać, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że 14-latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

Dzieci giną na quadach. Policja apeluje

Do innego tragicznego wypadku z udziałem dziecka na quadzie doszło w lipcu tego roku. Niedaleko Pyzówki w powiecie nowotarskim zginął 12-latek, który wybrał się na przejażdżkę quadem. Chłopca poszukiwano wcześniej przez kilka godzin: jego ciało znaleziono ostatecznie na polnej drodze obok pojazdu.

Po poprzednim wypadku policjanci apelowali, by ostrożnie podchodzić do pozwalania nastolatkom na jazdę na quadzie. Trzeba pamiętać, że jeżeli pojazd zarejestrowany jest jako czterokołowiec lekki, to kierujący powinien posiadać prawo jazdy w zakresie kategorii co najmniej AM. Aby ubiegać się o takie prawo jazdy, należy mieć skończone 14 lat, przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz najważniejsze zdać egzamin i odebrać dokument.

Do poruszania się quadem należy mieć uprawnienia kategorii B1 lub B. O prawo jazdy kat. B1 może ubiegać się osoba, która skończyła 16 lat, a 18 lat w przypadku kat B, i spełni warunki wskazane przy kategorii AM. Ponadto wymienione kategorie (AM, B1, B) uprawniają do poruszania się motorowerem.

By zgodnie z prawem poruszać się quadem, konieczne jest używanie kasku ochronnego. Obowiązek ten dotyczy również pasażera takiego pojazdu.

