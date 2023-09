„Niedyskrecje”. „Akcja desperacja” Tuska. Komu szkodzi film Holland? Co z karierą kota prezesa PiS?

Opozycja zastanawia się nad strategią, jaką przyjął Donald Tusk przed wyborami. Ze strony mniejszych partii słychać obawę, że szef PO podczas marszu 1 października będzie nawoływał do głosowania na najsilniejsze ugrupowanie, z pominięciem reszty.

– Boimy się, że powie, iż głos oddany na inne partie niż Platforma Obywatelska to głos stracony – mówi polityk Trzeciej Drogi.

Były współpracownik Donalda Tuska ocenia, że ostatni wywiad szefa PO dla Polsatu i zezwolenie na występy polityków KO w telewizji publicznej to „akcja desperacja”.

– Na początku wywiadu podlizywał się stacji, że w końcu go zaprosiła. Chciał pokazać, że Polsat poczuł wiatr zmian, że ustawiają się na wygraną opozycji. Tymczasem, według moich informacji, Polsat zapraszał Tuska na wywiad odkąd wrócił on do polskiej polityki, tylko że lider PO odmawiał. Poza tym, z tego co wiem, Zygmunta Solorza, właściciela Polsatu, nie było w stacji, gdy przyszedł Donald Tusk, więc szef Platformy nie został powitany chlebem i solą – ironizuje nasz rozmówca.

Dlaczego PiS coraz mocniej akcentuje, że Donald Tusk ogłosi na marszu 1 października, iż Rafał Trzaskowski będzie kandydatem na premiera?