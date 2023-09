Szokujące zachowanie 14-latków z Brodnicy. Za uśmiercenie jeża odpowiedzą przed sądem

Funkcjonariusze z brodnickiej komendy otrzymali 7 września zgłoszenie od zbulwersowanego mieszkańca miasta. Z jego relacji wynikało, że ktoś dzień wcześniej uśmiercił jeża przy ul. Jana Pawła II. Sprawą ustalenia personaliów zajęli się tamtejsi kryminalni. Zabezpieczyli monitoring i przesłuchali świadków. Szybko okazało się, że to dwóch 14-latków zniszczyło mienie. Na tym jednak ich przewinienia się nie skończyły.

Miejskie kamery zarejestrowały dwóch chłopców, którzy „grali” w piłkę jeżem, a następnie go uśmiercili. Jak wynika z komunikatu, brodniccy policjanci, skojarzyli nastolatków również z innego nagrania z monitoringu. Kilka dni wcześniej, 3 września, na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy, dwaj nieznani wtedy funkcjonariuszom chłopcy, podpalili przenośną toaletę zewnętrzną.

Nastolatkowie grali jeżem w piłkę. Szokujące ustalenia policji

W toku prowadzonych czynności mundurowi wytypowali do obu tych czynów dwóch 14-latków z Brodnicy. Obaj zostali wezwani z opiekunami prawnymi do komendy, gdzie w ich obecności złożyli wyjaśnienia. Zgromadzone przez policjantów materiały dowodowe tych spraw trafią teraz do sądu dla nieletnich. „To tam obaj nieletni tłumaczyć się będą z tych godnych potępienia zachowań” – przekazali.

Czytaj też:

Polak szedł autostradą na Cyprze. Zginął razem z policjantem, który próbował go ratowaćCzytaj też:

Policyjne narkotesty do wymiany? THC w wodzie destylowanej