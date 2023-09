Zmierzali pieszo ku granicy z Niemcami. Straż Graniczna zatrzymała cudzoziemców

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej poinformował na swojej stronie internetowej, że w ubiegły piątek funkcjonariusze z tej placówki pełnili służbę „ukierunkowaną na zwalczanie nielegalnej migracji w przygranicznym Kostrzynie nad Odrą”. Na jednej z ulic prowadzącej do mostu granicznego z Niemcami pogranicznicy zatrzymali do kontroli czterech cudzoziemców w wieku od 18 do 27 lat. Nie posiadali oni przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających ich tożsamość.

Syryjczycy chcieli przedostać się do Niemiec

Z uzyskanych od cudzoziemców informacji wynikało, że są obywatelami Syrii, a do Unii Europejskiej wjechali przez Słowację, skąd dotarli do Polski. Następnie zamierzali przedostać się do Niemiec.

Po sprawdzeniu okazało się, że Syryjczycy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do pobytu w Polsce. W związku z tym, że cudzoziemcy przebywali na terytorium Polski nielegalnie, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty usiłowania przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy.

Straż Graniczna poinformowała, że wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na rok oraz dwa lata próby. Dodatkowo wobec wszystkich zatrzymanych osób wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju, Syryjczycy zostali objęci dozorem Straży Granicznej.

Kontrole na granicy polsko-niemieckiej?

Na granicy polsko-niemieckiej moją powrócić stałe kontrole. O planach ich przywrócenia mówiła kilka dni temu niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser zapowiedziała w wywiadzie dla „Welt am Sonntag”. „Takie dodatkowe kontrole muszą być zintegrowane z kontrolą całej strefy nadgranicznej realizowanej za pomocą cywilnych wywiadowców” – powiedziała przedstawicielka niemieckich władz.

Według niemieckich mediów, przez Polskę przebiega nowa trasa przerzutu migrantów z Bałkanów do Niemiec.

Czytaj też:

Kryzys na granicy polsko-niemieckiej. Saksonia wysyła policję w odpowiedzi na napływ migrantówCzytaj też:

Rau odpowiedział na słowa Scholza ws. afery wizowej. „Próba ingerencji w wewnętrzne sprawy”