Ziobro zareagował na decyzję sądu. „Zamach na wolność słowa”

— Agnieszka Holland może porównywać polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży granicznej do bandytów, sadystów i niemieckich nazistów. Może mówić o rządzących i demokratycznie wybranych w Polsce, że są brunatną hołotą, czyli nazistami. Natomiast ja nie mogę odpowiedzieć na te jej słowa, stając w obronie funkcjonariuszy Straży granicznej, którzy są tak okropnie przez nią wyzywani i obrażani — powiedział Zbigniew Ziobro, odnosząc się do wtorkowej decyzji sądu. Jego zdaniem jest to "zamach na wolność słowa".

