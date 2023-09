Dramatyczny wypadek w Poznaniu. 5-latek spadł z drugiego piętra. Jest w ciężkim stanie

We wtorek 26 września w kamienicy przy ul. Głogowskiej w Poznaniu doszło do groźnego wypadku. Jak podaje RMF FM, przez okno z drugiego piętra wypadł 5-latek, który w chwili zdarzenia był pod opieką babci. Matka chłopca była w pracy, a ojciec z drugim dzieckiem na basenie.

5-latek wypadł przez okno z drugiego piętra. Jest w ciężkim stanie

Z relacji portalu wspomnianej rozgłośni wynika, że kobieta przygotowała wnuka do snu, zamknęła drzwi do jego pokoju i poszła do pomieszczenia obok. 5-latek miał wejść na parapet, a następnie samodzielnie otworzyć okno, przez które ostatecznie wypadł.

– Chłopiec był pod opieką babci w mieszkaniu na drugim piętrze. Wieczorem, babcia położyła go spać, zamknęła drzwi i poszła do pokoju obok, natomiast 5-latek zdołał wejść na parapet, otworzył okno i wypadł – takie są wstępne ustalenia – przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Wiadomo, że chłopiec w stanie ciężkim trafił do szpitala. Funkcjonariusze policji prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Babcia dziecka była trzeźwa.

