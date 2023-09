Syn posłanki PiS oskarżony o brutalne pobicie kobiety. Są nowe informacje w sprawie

Na początku lipca „Super Express” opublikował wstrząsające nagranie. Na filmiku widać, jak syn Iwony Arent nagrywa znęcanie się nad jego byłą partnerką. W jednej ze scen Michał A. ma ciągnąć za włosy swoją byłą partnerkę Paulinę C. W innych zagrzewa swoją znajomą do bicia dziewczyny. Ofiara przemocy kuli się na kanapie, a napastniczka wymierza jej ciosy i kopniaki oraz bije po głowie.

Posłanka PiS wraca do aktywności politycznej

Posłanka PiS początkowo twierdziła, że Michał A. nie brał udziału w pobiciu. Po publikacji nagrania zmieniła jednak stosunek do sprawy. „Naturalnym odruchem każdej matki jest obrona swojego dziecka. Nie mogę jednak pozwolić, by emocje wzięły górę nad faktami. Niepotrzebnie spekulowałam na temat przebiegu zdarzenia, nie znając jego okoliczności, tym samym wprowadzając opinię publiczną w błąd. Nawet matczyna troska tego nie tłumaczy. Za to przepraszam” – przyznała Iwona Arent. Polityk dodała, że żadna forma fizycznej i psychicznej przemocy nie powinna mieć miejsca w stosunku do nikogo, szczególnie kobiety.

W związku z doniesieniami o zachowaniu Michała A., posłanka PiS poinformowała o zawieszeniu działalności politycznej. Po kilku tygodniach postanowiła jednak wrócić do aktywności – obecnie jest kandydatką partii rządzącej w wyborach do Sejmu.

Nowe zarzuty dla syna posłanki PiS

Z informacji TVN24 wynika, że do Sądu Rejonowego w Olsztynie trafił właśnie akt oskarżenia dla Michała A. oraz jego koleżanki Magdaleny T. 29-letni mężczyzna usłyszał dwa zarzuty — udział w pobiciu oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Początkowo synowi posłanki PiS przedstawiono tylko zarzut udziału w pobiciu.

– O ile pobicie miało miejsce w jednym z mieszkań przy al. Niepodległości w Olsztynie, to do naruszenia nietykalności cielesnej doszło tego samego dnia na Starym Mieście. Z ustaleń wynika, że Michał A. uderzył Paulinę C. otwartą ręką w twarz- skomentował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Magdalena T. usłyszała jeden zarzut – udziału w pobiciu w mieszkaniu przy al. Niepodległości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za udział w pobiciu grozi do trzech lat więzienia, natomiast za naruszenie nietykalności cielesnej kodeks karny przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

