Kołodziejczak niewpuszczony do TVP. Pereira: Ustawka się nie udała

W środę, po raz drugi w ostatnim czasie, w TVP Info miał się pojawić Michał Kołodziejczak. Nie został on jednak wpuszczony. Zdaniem kierownika stacji przez to, że udział mogli brać tylko parlamentarzyści. „Tak knebluje się usta!” – skomentował zdarzenie Kołodziejczak.

„Tak blokuje się Polakom dostęp do wiedzy o tym co dzieje się w Polsce! Do TVP wpuszczają tylko swoich Nie zostałem dziś wpuszczony do programu „Minęła 20” w TVP Info mimo tego, że zostałem zgłoszony przez sztab Koalicji Obywatelskiej do programu” – napisał na platformie X (dawniej Twitter) kandydat Koalicji Obywatelskiej z okręgu konińskiego.

„Koalicja Obywatelska dostała dziś zaproszenie do programu, zostałem zgłoszony do udziału w programie. Niestety mnie jako przedstawiciela największego komitetu opozycyjnego nie wpuszczono” – dodał Kołodziejczak. Całe zdarzenie skwitował stwierdzeniem: „Skandal!”.

Stacja się tłumaczy i atakuje Kołodziejczaka

Na wpis odpowiedział Samuel Pereira, kierownik TVP Info. „Pan nie był zaproszony. Zaprosiliśmy dziś Jana Grabca, Joannę Kluzik-Rostkowską, Pawła Kowala, Roberta Kropiwnickiego, Gabrielę Lenartowicz i Martę Wcisło – parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej nie przyjęli jednak zaproszenia. Ustawka się nie udała” – wytłumaczył sytuację Pereira.

O samym zdarzeniu poinformował także prowadzący program „Minęła 20” Miłosz Kłeczek. – Przed rozpoczęciem tego programu do siedziby Telewizji Polskiej próbował wejść, czy też wtargnąć, niezaproszony wcześniej jeden z prorosyjskich działaczy Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj do programu zapraszaliśmy parlamentarzystów – powiedział prowadzący.

Pomimo tego, że udział mieli w programie wziąć jedynie parlamentarzyści, to wśród gości pojawili się ex-poseł Marek Jakubiak oraz minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, który nigdy nie był parlamentarzystą.

Koalicja Obywatelska jest innego zdania

Na zamieszanie odpowiedział na platformie X Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. „Zaproszenie do udziału w Minęła 20 zostało skierowane, jak co dzień, do biura prasowego Koalicji Obywatelskiej. Zdecydowaliśmy, że Koalicję Obywatelską w programie będzie reprezentował Michał Kołodziejczak – jedynka Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 37” – wytłumaczono.

twitter

„Dopiero po konsultacjach z osobami decyzyjnymi w TVP, powiadomiono nas, że zapraszacie wyłącznie parlamentarzystów. Zwróciliśmy uwagę, że to nieprawda, bo Michał Kołodziejczak był w studiu „Minęła 20” w ubiegłym tygodniu, a dokładnie 19 września. Poinformowaliśmy wydawcę, że podtrzymujemy decyzję o udziale Michała Kołodziejczaka w programie. Kłamstwo nie popłaca” – dodano.

