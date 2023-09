Skandal na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Prezydent Sosnowca zwrócił się do Stanowskiego

Po tym, jak całą Polskę obiegły doniesienia o hucznej imprezie księży z Dąbrowy Górniczej, „rykoszetem” oberwał Sosnowiec. To pod Diecezję Sosnowiecką podlegają duchowni, którzy zaprosili do siebie pracownika seksualnego, a następnie nie wpuścili do budynku ratowników medycznych.

„Czas najwyższy zabrać głos jako prezydent Sosnowca w obronie dobrego imienia mieszkanek i mieszkańców Sosnowca” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

„Nie uciekam od dobrej współpracy z sosnowieckim kościołem w przyszłości, jednak po kuriozalnym oświadczeniu diecezji, gdzie jako wierni jesteśmy proszeni o wstawienie się za „obolałymi księżmi”, oczekuję jasnego stanowiska diecezji i odcięcia się od tych bulwersujących spraw” – dodał prezydent.

Polityk podkreślił, że „to nie jest wewnętrzna sprawa Diecezji Sosnowieckiej”. „To jest sprawa nas wszystkich. Wszyscy tworzymy miasto i nie chcę, aby Sosnowiec, ale też sosnowiecki kościół, był kojarzony z wydarzeniami, które nie przystoją nikomu” – napisał Chęciński podkreślając, że sam jest dumnym katolikiem.

Prezydent zaprasza Stanowskiego

W oświadczeniu prezydenta Sosnowca oberwało się nie tylko księżą, ale także dziennikarzowi Krzysztofowi Stanowskiemu, który przed kilkoma dniami zadrwił z diecezji. „Nawet w świecie kleryków Sosnowiec jest stanem umysłu” – żartował Stanowski.

„Zwracam się więc do Pana Stanowskiego, aby nie obrażał mieszkańców Sosnowca z jakiegokolwiek powodu. Nie będę umawiał się z nim jak Marcin Najman, ale zapraszam go do Sosnowca, żeby zobaczył na własne oczy jak wspaniałe i gościnne mamy miasto” – zaproponował Chęciński. Mimo tego podkreślił, że „wypowiedź Stanowskiego jest skutkiem i reakcją na serię bulwersujących i tragicznych zdarzeń w diecezji”.

Sosnowiec zawiesza współpracę z Diecezją

„Nie jest tajemnicą, że Kościół Rzymskokatolicki jest stałym elementem życia Sosnowca i regularnie z nim współpracujemy. Chcielibyśmy robić to dalej. Natomiast z uwagi na ostatnie doniesienia z diecezji negatywnie wpływające na opinie o mieście, oburzenie mieszkańców Zagłębia i brak wyraźnego odcięcia się od tych spraw zmusza mnie do podjęcia przykrej decyzji o zawieszeniu współpracy miasta z Diecezją Sosnowiecką do czasu podjęcia realnych działań naprawczych” – oświadczył prezydent Sosnowca.

