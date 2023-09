Andrzej Duda podczas otwarcia Muzeum Historii Polski: Powinien tutaj stać prezydent Lech Kaczyński

W czwartek 28 września miało miejsce uroczyste otwarcie Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wydarzeniu wzięły udział polskie władze: Andrzej Duda wraz z Agatą Kornhauser-Dudą, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, czy Julia Przyłębska. Jako pierwszy przemawiał dyrektor Robert Kostro, który przywitał wszystkich gości i podkreślił, że inauguracja obiektu ma miejsce 17 lat od momentu, kiedy muzeum formalnie zostało powołane.

Następnie głos zabrał prezydent. – To wydarzenie, które w autentyczny sposób chwyta mnie za serce, mam takie poczucie bardzo głębokie dzisiaj, odkąd wszedłem do tego monumentalnego gmachu. Powinien tutaj przed państwem stać prezydent Lech Kaczyński. To było jego marzenie, idea, aby takie Muzeum Historii Polski powstało. Uważał to za jedno z najważniejszych zadań, które powinni zrealizować ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za Polskę dla przyszłych pokoleń – mówił Duda.

Morawiecki w Muzeum Historii Polski o „dobrej drodze do odbudowali roli RP na mapie świata”

Premier podkreślił z kolei, że „to, co tutaj powstaje, to nie tylko gmach, ale pewnego rodzaju symbol, który ma nas również prowadzić ku przyszłości”. – To nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim oręż do walki o silną Polskę, o lepszą przyszłość Rzeczypospolitej – dodał Morawiecki. Zdaniem szefa rządu „budowa tego wspaniałego gmachu jednocześnie świadczy o tym, że jesteśmy na drodze do zwycięstwa, do odbudowania właściwej roli Polski na mapie Europy i świata”.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zauważył z kolei, że Muzeum Historii Polski w Warszawie jest „największą inwestycją państwa polskiego w dziedzinie kultury oraz najważniejszą spośród 300 projektów muzealnych i prawie ośmiu tysięcy inwestycji w kulturze, zrealizowanych w ciągu ostatnich niespełna ośmiu lat”. – Dokładnie tak powinno wyglądać miejsce, które będzie mieścić w sobie opowieść o ponad tysiącu lat historii Polski i Polaków – podsumował Gliński.

Czytaj też:

Planują otworzyć tunele z czasów II wojny światowej. To będzie największa atrakcja w stolicyCzytaj też:

To będzie największy plac budowy w Warszawie. Poinformowano, jak ma wyglądać teren po FSO