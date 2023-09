Tarczyński w Fox News o nielegalnych migrantach: Ani jeden nie przybędzie do Polski

Dominik Tarczyński wystąpił w jednym z programów na antenie amerykańskiej stacji informacyjnej Fox News. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do tematu kryzysu migracyjnego w Europie i opowiedział o podejściu polskiego rządu do nielegalnych migrantów.

Europoseł PiS w Fox News

– Ani jeden nie przybędzie do Polski – stwierdził deputowany. Zapewnił, że każda osoba, która spróbuje dostać się na teren kraju bez odpowiedniego zezwolenia, zostanie ukarana oraz deportowana. – Nie będziemy za nich płacić, nie będziemy wynajmować im pięknych pokoi hotelowych (...) Oni nie zostaną na polskiej ziemi, nie zostaną w Polsce – podsumował.

Europoseł podkreślił, że zasługą braku tolerancji wobec nielegalnej migracji jest bezpieczeństwo. – Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej bez żadnego ataku terrorystycznego – argumentował. Tarczyński zarzucił większości polityków stacjonujących w Brukseli, że niszczą swoje państwa. – Za każdym razem próbuję powiedzieć: bądźcie jak Polska. Bądźcie odważni, wierzcie w swój naród – kontynuował.

Tarczyński: Trump miał rację w kwestii muru

Deputowany poruszył także temat ogrodzenia na amerykańsko-meksykańskiej granicy. – Muszę przyznać, że Trump miał rację w kwestii muru. Zbudował piękny mur, czy potraficie sobie teraz wyobrazić Amerykę bez niego? – zwrócił się do prowadzącej. Podkreślił, że Polska również zbudowała zaporę, dzięki której „nikt nie jest w stanie wejść” na teren kraju.

Kilka dni wcześniej Dominik Tarczyński przemawiał w Brukseli. – Gdzie jest najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej? W Polsce (...) Więc nie mówcie nam o potrzebie przyjmowania wykształconych migrantów. Nie potrzebujemy waszych lekarzy, nie potrzebujemy waszych inżynierów – stwierdził polityk.

– Weźcie ich wszystkich i płaćcie za nich – zwrócił się do przedstawicieli krajów europejskich. – Nie uczcie nas, czym jest demokracja, ponieważ my to wiemy – kontynuował. Na końcu stwierdził, że państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny „uczyć się od Polski” i „być jak Polska”.

