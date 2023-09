4-latek wpadł do studni w Zabierzowie. Nie udało się go uratować

We wsi Zabierzów pod Krakowem doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. W czwartek około godziny 15 do studni wpadło małe dziecko. Według informacji rzecznika Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Huberta Ciepłego, wspomniana studnia znajdowała się na terenie przedszkola.

Wypadek w przedszkolu w Zabierzowie. Nie żyje dziecko

Kiedy na miejsce wypadku przybyli strażacy i wydobyli dziecko z wody, od razu zostało ono oddane w opiekę lekarzowi. Ten jednak mógł jedynie stwierdzić zgon. Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Katarzyna Cisło oznajmiła, że do wypadku doszło podczas zajęć rekreacyjnych, prowadzonych przez pracowników przedszkola.

Z opisu sytuacji wynika, że dziecko długo czekało na pomoc. – Przedszkolak został wydobyty z wody po kilkudziesięciu minutach, reanimacja trwała 40 minut, jednak nie udało się uratować dziecka – podkreślała rzeczniczka policji.

– Funkcjonariusze sprawdzą, jak studzienka była zabezpieczona oraz w jaki sposób była sprawowana opieka nad dziećmi, że doszło do takiej sytuacji – dodawała Katarzyna Cisło.

