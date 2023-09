Polski śmigłowiec naruszył przestrzeń Białorusi? Stanowcza reakcja wojska

Z oświadczenia opublikowanego przez białoruski resort wynika, że „w czwartek 28 września o godzinie 15:02 czasu lokalnego odnotowano zbliżenie się polskiego śmigłowca do granicy, a 18 minut później maszyna ją przekroczyła”. W komunikacie dodano, że śmigłowiec przeleciał do 1,5 km w głąb Białorusi.

Strona białoruska podkreśliła, że „nie był to jedyny tego typu incydent”. Jak czytamy w informacji resortu obrony, „o godzinie 16:22 polski śmigłowiec miał ponownie przekroczyć granicą polsko-białoruską, a następnie przelecieć do 300 metrów w głąb kraju”. Białoruska państwowa agencja prasowa BelTa podała, że „trwa badanie okoliczności zdarzenia a Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowują stosowną notatkę”.

Polska odpowiada na zarzuty Białorusi

Rewelacjom płynącym ze strony władz Białorusi stanowczo zaprzeczył rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ppłk Jacek Goryszewski podkreślił, że są to całkowicie nieprawdziwe informacje. – Jednoznacznie zaprzeczamy. Nie było naruszenia przestrzeni z naszej strony. Mamy potwierdzenie z naszych systemów radiolokacyjnych oraz meldunków – zapewnił przedstawiciel Wojska Polskiego.

W oficjalnym komunikacie Dowództwo Operacyjne podkreśliło, że „do informacji udostępnianych przez media białoruskiego reżimu trzeba jednak zawsze podchodzić z ostrożnością i rozwagą, gdyż wielokrotnie były elementem prowokacji i dezinformowały społeczeństwo”.

„Wojsko Polskie w przeciwieństwie do ciągłych prowokacyjnych działań Republiki Białorusi, niezmiennie szanuje i przestrzega wszelkich postanowień oraz regulacji co do nienaruszalności granic” – zaznaczono.

