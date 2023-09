Spis Powszechny pokazał, ilu jest katolików w Polsce. Widać wyraźną zmianę

28 września Główny Urząd Statystyczny opublikował tablice z ostatecznymi danymi w zakresie przynależności narodowo-etnicznej, języka używanego w domu oraz przynależności do wyznania religijnego w Polsce. Wyniki dotyczące religijności Polaków mogą zadać kłam przekonaniu, że 90 proc. naszego społeczeństwa identyfikuje się jako katolicy. Na pytanie o przynależność do wyznania religijnego odpowiedziało tylko 79,43 proc. ankietowanych. Brzmiało ono: „Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?”.

Religijność Polaków. Ile osób deklaruje się jako katolicy?

Respondenci wskazywali na przynależność do następujących wspólnot:

Kościół katolicki – obrządek łaciński (Kościół rzymskokatolicki) 71,30 proc.

Kościół prawosławny 0,40 proc.

Świadkowie Jehowy 0,29 proc.

Kościół Ewangelicko-Augsburski 0,17 proc.

Kościół katolicki – obrządek bizantyjsko-ukraiński (Kościół greckokatolicki) 0,09 proc.

Kościół Zielonoświątkowy 0,08 proc.

Kościół Starokatolicki Mariawitów 0,03 proc.

inne 0,21 proc.



6,87 proc. ankietowanych nie należy do żadnego wyznania, a 20,53 proc. odmówiło odpowiedzi na to pytanie. W grupie, która udzieliła odpowiedzi, było 89,77 proc. katolików.

Procentowo najmniej osób deklarujących się jako katolicy jest w woj. zachodniopomorskim (64,51 proc.) oraz w woj. dolnośląskim (65,24 proc.). Najwięcej – w woj. podkarpackim (82,92 proc.) oraz w świętokrzyskim (82,21 proc.). Najwięcej osób odmówiło odpowiedzi w woj. zachodniopomorskim (24,45 proc.) oraz w lubuskim (23,87 proc.), najmniej w podkarpackim (13,79 proc.) oraz w świętokrzyskim (14,73 proc.).

Przynależność do kościoła w Polsce. Co zmieniło się w ciągu 10 lat?

Dane różnią się od tych zebranych w 2011 roku. Wówczas (biorąc pod uwagę ogół społeczeństwa) 87,58 proc. badanych określiło się jako katolicy. Oznacza to, że wiernych deklarujących przynależność do Kościoła katolickiego w Polsce jest o 16 punktów procentowych mniej. To spadek o ponad 6,6 mln wiernych. W grupie, która ponad 10 lat temu udzieliła odpowiedzi na pytanie o wyznanie, było aż 95,95 proc. katolików. Wówczas tylko 7,10 proc. Polaków odmówiło odpowiedzi na pytanie o religię.

