Ksiądz Tomasz Z. poleciał na wakacje. Uczestnika niesławnej orgii znaleziono w Turcji

Ksiądz Tomasz Z. to ten duchowny, który zorganizował orgię w służbowym mieszkaniu parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej orgię. Oprócz innych kapłanów zaprosił tam także męską prostytutkę. Prawda być może nigdy nie wyszłaby na jaw, gdyby opłacony gość imprezy nie stracił przytomności. Wtedy doszło do interwencji pogotowia i policji, a śledztwo wszczęła prokuratura.

Ksiądz Tomasz Z. usunięty z parafii

Po ujawnieniu afery seksualnej ksiądz Z. stracił wszystkie pełnione przez siebie urzędy i funkcje kościelne, a także musiał zamieszkać poza parafią. Zostanie też przesłuchany przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu. Swoje zeznania będą składać też pozostali uczestnicy, a także ratownicy i policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce akcji.

Kluczem do ustalenia przebiegu wydarzeń będzie jednak opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej. Ma on dokładnie ustalić, jaki był stan zdrowia pokrzywdzonego w momencie przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego. Termin dochodzenia, w związku z koniecznością przesłuchania wielu świadków, oszacowano na trzy miesiące.

Ksiądz z Dąbrowy Górniczej odnalazł się w Turcji

Dziennikarze „Super Expressu” zwrócili uwagę na fakt, iż księdza Tomasza Z. nie ma obecnie w Polsce. Jak się okazało, przebywa on na urlopie w Turcji. Jak pisze tabloid, może tam w spokoju oddać się refleksji na temat wydarzeń, do których doszło z jego udziałem w kraju i należycie odreagować.

„Być może to właśnie piękna, słoneczna pogoda, masaże sułtana czy korzystanie z łaźni hammam, pomogą księdzu zmierzyć się z grzechem i demoralizacją, których się dopuścił” – zwracają uwagę autorki z portalu se.pl.

Sosnowiec zawiesza współpracę z Diecezją

„Nie jest tajemnicą, że Kościół Rzymskokatolicki jest stałym elementem życia Sosnowca i regularnie z nim współpracujemy. Chcielibyśmy robić to dalej. Natomiast z uwagi na ostatnie doniesienia z diecezji negatywnie wpływające na opinie o mieście, oburzenie mieszkańców Zagłębia i brak wyraźnego odcięcia się od tych spraw zmusza mnie do podjęcia przykrej decyzji o zawieszeniu współpracy miasta z Diecezją Sosnowiecką do czasu podjęcia realnych działań naprawczych” – oświadczył prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

