Lech Wałęsa świętuje urodziny. Ma osobliwe życzenie

Lech Wałęsa 29 września 2023 roku obchodzi 80. urodziny. Były prezydent świętowanie zaczął już kilka dni temu. Wałęsa wybrał się do sanatorium w Lądku-Zdroju, gdzie w ramach prezentu otrzymał tort a'la schabowy. „Super Express” z okazji urodzin przeprowadził rozmowę z były politykiem. – Teoretycznie to piękne, 80. urodziny, ale praktycznie... Tu szczypie, tam boli, tu nie można czegoś robić. Jak się pomyśli praktycznie, to starość nie jest ciekawa – narzekał Wałęsa.

Były prezydent najbardziej życzy sobie, aby „zdrowo umrzeć”. – A politycznie to chciałbym, żeby trud narodu nie był marnotrawiony, żebyśmy go z pożytkiem wykorzystano. Ja nie o taką Polskę walczyłem. Walczyłem o Polskę, która czuje nową epokę i której służy. Kiedyś były inne zagrożenia, dziś są inne. W piątek miasto Gdańsk urządza mi urodziny, ja nic nie wiem, będę tylko gościem. Mam nadzieję i liczę na prezent od mojej kochanej żony – przyznał Wałęsa.

80. urodziny Lecha Wałęsy

W planach jest wręczenie byłemu politykowi uchwały Senatu RP z okazji 40. rocznicy przyznania Pokojowej Nagrody Nobla. W gdańskim ratuszu pojawi się marszałek izby wyższej Tomasz Grodzki. Z kolei wieczorem odbędzie się benefis, który poprowadzi Maciej Stuhr, a na którym wystąpi Natalia Schroeder. Wśród gości będą m.in. Bronisław Komorowski, Henryka Krzywonos-Strycharska, Jacek Fedorowicz, Władysław Frasyniuk, Robert Więckiewicz, Aleksander Kwaśniewski czy Donald Tusk.

Kolejne uroczystości zaplanowano na sobotę. Tego dnia będzie miała miejsce premiera książki „Wałęsa'80” oraz projekcja filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei” z 2013 r. Z kolei w niedzielę były prezydent wróci już do publicznej aktywności. Grzegorz Schetyna potwierdził na antenie Polsat News, że Wałęsa pojawi się na Marszu Miliona Serc.

