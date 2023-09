Krzysztof Gonciarz oskarżony o przemoc wobec kobiet. To jeden z najpopularniejszych youtuberów

Przez polski YouTube przetacza się fala oskarżeń o przemoc w stosunku do młodych kobiet. Ich adresatami są najbardziej rozpoznawalni internetowi twórcy w Polsce, w tym m.in. Gargamel. Kolejnym youtuberem, który stanął w obliczu podobnych oskarżeń jest Krzysztof Gonciarz, którego kanał subskrybuje niemal milion internautów.

Internetowy twórca nie odniósł się jeszcze do treści opublikowanych na TikToku i Instagramie nagrań.

Oskarżenia wobec Gonciarza. Narkotyki i manipulacja

Autorką nagrań, w których pojawiły się oskarżenia wobec Gonciarza jest Daria Dąbrowska. Swoje filmiki zamieściła na TikToku. – Chcemy podziękować dziewczynom, które zaczęły te falę. To dzięki nim mamy odwagę opowiedzieć swoją historię – powiedziała kobieta. Jednocześnie Dąbrowska dodała, że przypadek Krzysztofa Gonciarza jest inny o tych, które wstrząsnęły ostatnio internetem, ponieważ żadna z jego rzekomych ofiar w momencie nawiązania relacji z youtuberem nie była niepełnoletnia

Poza swoją historią, Dąbrowska przedstawiła również relacje dwóch innych kobiet. Pierwsza z nich twierdzi, że padła ofiarą manipulacji wskutek, której wróciła do brania narkotyków. „Najgorsza rzecz jaka spotkała mnie ze strony Krzyśka, to "opiekowanie się nim" kiedy mocno poimprezował. Widział już, że jest ze mną bardzo źle i czekam na przyjęcie na detoks. Nic nie miałam do tego, żeby mu pomóc, ale skończyło się na tym, że ja znowu brałam” – opowiedziała.

Z jej relacji wynika również, że youtuber miał oferować jej narkotyki w zamian za usługi seksualne. Na dowód Dąbrowska pokazała zrzuty z ekranu z rozmów kobiety z Gonciarzem. „On jej powiedział, że nie ma kontaktu do dilera, ale sam ma towar i jak zrobi mu gałę, to wtedy jej ten towar da” – skomentowała tiktokerka.

Uzależnienie emocjonalne

Kolejna z kobiet twierdzi, że w momencie poznania Gonciarza miała 19 lat. 36-letni wówczas youtuber miał stosować wobec niej przemoc psychiczną i manipulację. „Poniżał mnie pod przykrywką żartów. Wiele seksistowskich wyzwisk padało z jego ust w moją stronę. Byłam dla niego nic nieznaczącą "gówniarą". Żerował na moich "daddy issues" i ogromnej empatii, jaką do niego miałam. Chciałam za wszelką cenę pomóc mu wyjść z nałogu. Cała nasza relacja opierała się na mojej roli ratownika, podczas gdy on manipulował mną na wszystkie sposoby, powoli uzależniając mnie emocjonalnie od siebie” – opowiedziała za pośrednictwem Dąbrowskiej.

Z relacji młodej kobiety wynika, że youtuber rzekomo obwiniał ją za swoje niepowodzenia, co w rezultacie doprowadziło ją do problemów psychicznych i w konsekwencji do zaburzenia odżywania. „Byłam na tyle spięta, że nie mogłam jeść” – zaznaczyła.

Swoją historią podzieliła się również sama Dąbrowska. Podkreśliła, że jej relacja nie jest tak wstrząsająca, jak poprzednie przytoczone przez nią opisy. W nagraniu zamieszczonym na Instragramie zaprezentowała zrzuty z ekranu z wymiany sms-ów z youtuberem i opowiedziała, że po zakończeniu relacji z Gonciarzem, ten miał oskarżyć ją o stalking.

