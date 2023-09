Magdalena Sobkowiak: Jak słyszę, że kobiety w polityce „ocieplają wizerunek”, to myślę „kup sobie facet kożuch”

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Oto fragment odcinka:

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Dlaczego prawie co druga Polka w wieku od 18 do 39 lat nie jest pewna, czy pójdzie 15 października na wybory? I dlaczego temat kobiet w kontekście wyborów i w kontekście kampanii jest ostatnio poruszany tak często, jak chyba nigdy dotąd? Kampania #kobietynawybory nie jest jedyna.

Magdalena Sobkowiak: Myślę, że tutaj mamy dwa wątki. Pierwszy to wątek profrekwencyjny. Przynajmniej dla nas w „Kobietach na wybory” powodem było badanie Ipsosu, które pojawiło się na początku roku, które cytowałaś przed chwilą, że co druga Polka nie jest pewna, czy będzie głosować. Pomysłodawczynią kampanii jest Kasia Rozenfeld i to ona po zobaczeniu tego marcowego badania zaczęła szukać kobiet, które by ją wsparły.

Spotykając się w maju tego roku po raz pierwszy, absolutnie nie spodziewałyśmy się, że kampania nabierze takiego rozmachu i będzie widoczna i w mediach społecznościowych, i w mediach ogólnopolskich.